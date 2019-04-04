泰國水果攤正妹「給手套」…收了噴3000元？　部落客澄清真相

▲泰國盛產多樣水果。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

泰國擁有許多熱門景點，一直是台灣旅客的好選擇。不過，有消息曾指出，在當地市場挑選水果時，若是看見老闆遞出手套，最好不要輕易收下，因為最後如果沒有買水果的話，可能就要額外付費，價格通常會從500泰銖到3000泰銖（約台幣484元到2900元）。

泰國街頭上經常能看見擺著榴槤、山竹、椰子等水果的小攤位，五官深邃的老闆娘也會熱心向觀光客兜售。然而，百家號「唯美的風景」曾撰文指出，有導遊就會提醒旅客，看見水果攤老闆拿出手套時，記得不要輕易戴上，如果最後沒有購買農產品，對方可能就會要索取手套的費用。

根據文章指出，手套的價格沒有準則，有時需要500泰銖，但也可能來到3000泰銖。針對這個現象，《ETtoday新聞雲》詢問經常到訪泰國旅遊的部落客「我在泰國天氣晴」，他表示，從來沒有親眼見過利用手套誆騙旅客的現象，也沒聽過好友談過，質疑這是網路謠言，「我真的完全沒聽過，我身邊許多來過泰國的人買水果也沒有遇過。」

國際旅遊評論網站Trip Advisor曾列出到泰國旅遊要注意的事項，包括參觀寺廟時應穿著較保守的衣物，不能戴著帽子入內，此外，由於天氣炎熱也要留心衛生問題；文內並未提及買水果被誆騙的例子。