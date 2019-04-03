彰化客運狂司機「逼車+直切外車道載客」　網喊：太可怕！

▲彰化客運司機疑似惡意逼車，行徑都被後方車輛錄下。（圖／翻攝自臉書《彰化踢爆網》，下同）

記者陳玉／彰化報導

彰化客運又惹議！彰化客運上月初才發生司機加速超車還急切內車道，差點造成事故發生；2日又有1輛彰客在省道上逼車、直切外側車道載客等恐怖駕駛行為，讓駕駛和騎士都受到驚嚇，影片也被PO上臉書《彰化踢爆網》引起網友撻伐「真的是太扯了！」；對此，彰客回應，上月初遭檢舉司機已被免職，另2日疑似逼車的陳姓司機，公司一定會查明原因後再做處置。

有網友在《彰化踢爆網》PO出影片，2日晚間近6點，一輛由陳姓駕駛的彰化客運，行駛在芬園鄉省道台14線彰南路上，快開到彰南路、彰興路口，疑似要左切，竟從外車道打方向燈後就直接切入內車道，而內側1輛自小客車被逼往中央分隔島靠近，差點發生擦撞，場面驚險。

▲彰化客運司機從內車道直接外切載客，嚇得後方1騎士緊急煞車。

未料，該彰客往左切行駛數分鐘後，陳姓駕駛又突然往外切，停在外車道載客，嚇得後方1名機車騎士緊急煞車，讓人看了忍不住捏一把冷汗；對此網友也撻伐「素質太差了！」、「這樣的開法，離譜到不行！」、 「真是太可怕了，把影片交給警局跟公司啦」等。

警方表示，據影片內容，彰客疑似惡意行為，可依道交處罰條例開罰600元以上、1800元以下罰鍰；另任意變換車道載客，在多車道不依規定駕車，同樣可開罰600元以上、1800元以下罰鍰。

彰化客運也回應，上月初任意變換車道司機已予免職，而2日疑似逼車行為的司機，將會先查明原因再做後續處置，強調公司會持續加強司機教育訓練。