千萬賓利遭撞　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉！我很桑心

▲黃男駕車行經中和路段，卻因精神不濟跨越雙黃線，逆向撞上黃捷所駕駛的千萬賓利。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

微媞醫美集團負責人黃捷今年2月駕駛1200萬的賓利Continental GT，遭一名黃姓男子駕駛的國產車撞上。黃男控訴，他當下已經致歉卻被飆罵，甚至遭黃捷兩度揮拳、踹肚。而事隔近2個月，黃捷在臉書發文說，「同樣都是姓～黃，但你真的很丟姓黃的臉」，去了車廠「才知道原來你這麼沒Guz」、「現在撞人的人講話都比較大聲，我的車能不能修還要看你臉色」，並hashtag「破碎的賓利之心」。他表示，肇事者姐姐稱沒說不賠，是保險公司的問題。

這起車禍發生在2月7日、大年初三凌晨4時許，當時黃男駕車行經中和路段準備返家，卻因精神不濟跨越雙黃線，逆向撞上黃捷所駕駛的賓利，「他連續打了我幾拳，在警員的面前直接踹我肚子，還問我賠不賠得起、怎麼開車的？」

挨打的黃男控訴，黃捷下車後脾氣相當火爆，一開口就狂飆髒話，接著還兩度掄拳毆打；事後警方到場處理時，黃捷怒氣仍然未消，不顧警方在場，仍是繼續揮拳、踹腳打人。黃捷事後被控傷害，遭依傷害罪嫌送辦。

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

「我一時沒有注意，真的很對不起！」黃男深深一鞠躬表示歉意，他說，雖是自己有錯在先，但對黃捷的粗暴舉動仍無法釋懷。黃男姐姐表示，由於父親兩度中風，自己也失業，家中經濟頓失來源，弟弟為了扛起家計，一人兼職打2份工，不但在賣場上班，閒暇之餘還擔任外送員，實在是因過於疲累，當天開車時才會恍神肇禍。

在等待拖車的3小時內，還有機車騎士看熱鬧又撞上受損的賓利。黃捷事後在臉書打卡PO文痛批員警，「X！現在的警察是有仇富情結嗎？老子大過年的被逆向車撞翻一圈，結果你他O不先看清楚，竟問我是怎麼開車的？」

而事隔近2個月，黃捷3日在臉書發文說，「同樣都是姓～黃，但你真的很丟姓黃的臉，剛剛去了車廠，才知道原來你這麼沒Guz，不是在新聞上說你會賠，你有超額保險，不會不賠，在新聞上講得自己很孝順，很有擔當的樣子。結果～你跟保險公司說，你沒拿到和解書不賠，哇操，是你自己不和解，還在刁難我，現在撞人的人講話都比較大聲，我的車能不能修還要看你臉色，你心情好，我才能修就對了。」

▼黃姓駕駛曾現身控訴黃捷施暴。（圖／東森新聞）

▼黃捷的愛車遭撞怒動粗，被依傷害罪嫌送辦。（圖／東森新聞）

黃捷說，「要告就來告，沒有guz就不要上新聞說自己有誠意要賠。人不要臉，天下無敵，就是你這種人，不用再裝悲情牌了，事實已經揭開你這種人的面具了。」他還tag對方臉書，「我看你把妹把得滿爽的，人家都叫你O哥了，你還不敢出來面對喔！」他也hashtag「破碎的賓利之心」」。

黃捷後來也在發文底下留言說打給對方，「打給你，你都不接，都已讀不回，我真的很桑（傷）心」、「他剛剛接電話了，但不是他接的，是他姐姐接的。現在說他們沒有說過不賠，沒有說要拿到和解書才賠，現在說是保險公司的問題了」。

▼黃捷臉書發文。（圖／翻攝黃捷臉書）