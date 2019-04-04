　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

千萬賓利遭撞　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉！我很桑心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國產車擊落賓利！醫美CEO暴走揮拳　打卡嗆警：一輩子買不起。（圖／東森新聞）

▲黃男駕車行經中和路段，卻因精神不濟跨越雙黃線，逆向撞上黃捷所駕駛的千萬賓利。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

微媞醫美集團負責人黃捷今年2月駕駛1200萬的賓利Continental GT，遭一名黃姓男子駕駛的國產車撞上。黃男控訴，他當下已經致歉卻被飆罵，甚至遭黃捷兩度揮拳、踹肚。而事隔近2個月，黃捷在臉書發文說，「同樣都是姓～黃，但你真的很丟姓黃的臉」，去了車廠「才知道原來你這麼沒Guz」、「現在撞人的人講話都比較大聲，我的車能不能修還要看你臉色」，並hashtag「破碎的賓利之心」。他表示，肇事者姐姐稱沒說不賠，是保險公司的問題。

這起車禍發生在2月7日、大年初三凌晨4時許，當時黃男駕車行經中和路段準備返家，卻因精神不濟跨越雙黃線，逆向撞上黃捷所駕駛的賓利，「他連續打了我幾拳，在警員的面前直接踹我肚子，還問我賠不賠得起、怎麼開車的？」

挨打的黃男控訴，黃捷下車後脾氣相當火爆，一開口就狂飆髒話，接著還兩度掄拳毆打；事後警方到場處理時，黃捷怒氣仍然未消，不顧警方在場，仍是繼續揮拳、踹腳打人。黃捷事後被控傷害，遭依傷害罪嫌送辦。

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又因「消光黑」被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

「我一時沒有注意，真的很對不起！」黃男深深一鞠躬表示歉意，他說，雖是自己有錯在先，但對黃捷的粗暴舉動仍無法釋懷。黃男姐姐表示，由於父親兩度中風，自己也失業，家中經濟頓失來源，弟弟為了扛起家計，一人兼職打2份工，不但在賣場上班，閒暇之餘還擔任外送員，實在是因過於疲累，當天開車時才會恍神肇禍。

在等待拖車的3小時內，還有機車騎士看熱鬧又撞上受損的賓利。黃捷事後在臉書打卡PO文痛批員警，「X！現在的警察是有仇富情結嗎？老子大過年的被逆向車撞翻一圈，結果你他O不先看清楚，竟問我是怎麼開車的？」

而事隔近2個月，黃捷3日在臉書發文說，「同樣都是姓～黃，但你真的很丟姓黃的臉，剛剛去了車廠，才知道原來你這麼沒Guz，不是在新聞上說你會賠，你有超額保險，不會不賠，在新聞上講得自己很孝順，很有擔當的樣子。結果～你跟保險公司說，你沒拿到和解書不賠，哇操，是你自己不和解，還在刁難我，現在撞人的人講話都比較大聲，我的車能不能修還要看你臉色，你心情好，我才能修就對了。」

▼黃姓駕駛曾現身控訴黃捷施暴。（圖／東森新聞）

▲▼國產車擊落賓利！醫美CEO暴走揮拳　打卡嗆警：一輩子買不起。（圖／東森新聞）

▼黃捷的愛車遭撞怒動粗，被依傷害罪嫌送辦。（圖／東森新聞）

▲▼國產車擊落賓利！醫美CEO暴走揮拳　打卡嗆警：一輩子買不起。（圖／東森新聞）

黃捷說，「要告就來告，沒有guz就不要上新聞說自己有誠意要賠。人不要臉，天下無敵，就是你這種人，不用再裝悲情牌了，事實已經揭開你這種人的面具了。」他還tag對方臉書，「我看你把妹把得滿爽的，人家都叫你O哥了，你還不敢出來面對喔！」他也hashtag「破碎的賓利之心」」。

黃捷後來也在發文底下留言說打給對方，「打給你，你都不接，都已讀不回，我真的很桑（傷）心」、「他剛剛接電話了，但不是他接的，是他姐姐接的。現在說他們沒有說過不賠，沒有說要拿到和解書才賠，現在說是保險公司的問題了」。

▼黃捷臉書發文。（圖／翻攝黃捷臉書）

千萬賓利遭撞！　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉。（圖／翻攝黃捷臉書）

ET快訊
等66集《炮仔聲》大姊終登場！李亮瑾跟「睽違1年的他」成夫妻
韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

關鍵字：賓利,黃捷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公車司機突中風…「癱抓方向盤30秒」硬撐300m撞15車　保乘客均安

千萬賓利遭撞　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉！我很桑心

伸港鄉長「納骨塔弊案」涉貪　檢方抗告成功改收押

人妻捉姦發現溼溼的衛生紙團「只有發酵味」　夫：啤酒灑出來

鳳山夜半3槍響！轎車路過紅茶店「朝內擊發」　警以車追人逮嫌

快訊／高雄鳳山紅茶店驚傳「砰砰砰」　銀車男連開3槍逃逸

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

少年脫褲喊「屁股好癢」　大叔手抹凡士林「伸入抓蟲」

國3再奪2命！小客車撞護欄「被卡車90度夾擊」2男慘死…前座全是血

周玉蔻輸了！誣指收2億「逆轉判賠180萬」　馬英九出面回應

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

華晨宇Cos花澤類倒立安慰杉菜　深情唱《情非得已》迷倒女粉絲

公車司機突中風…「癱抓方向盤30秒」硬撐300m撞15車　保乘客均安

千萬賓利遭撞　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉！我很桑心

伸港鄉長「納骨塔弊案」涉貪　檢方抗告成功改收押

人妻捉姦發現溼溼的衛生紙團「只有發酵味」　夫：啤酒灑出來

鳳山夜半3槍響！轎車路過紅茶店「朝內擊發」　警以車追人逮嫌

快訊／高雄鳳山紅茶店驚傳「砰砰砰」　銀車男連開3槍逃逸

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

少年脫褲喊「屁股好癢」　大叔手抹凡士林「伸入抓蟲」

國3再奪2命！小客車撞護欄「被卡車90度夾擊」2男慘死…前座全是血

周玉蔻輸了！誣指收2億「逆轉判賠180萬」　馬英九出面回應

臉書再爆隱私危機！5.4億用戶個資外洩　存亞馬遜伺服器雲端被看光

公車司機突中風…「癱抓方向盤30秒」硬撐300m撞15車　保乘客均安

LV要在紐約機場辦秀！5月發表早春新裝　順便曝光全新航站飯店

日職／戰力外後拚上一軍　西武廖任磊初登板飆首K

連假喝一杯！超商美式、拿鐵買一送一　12家優惠懶人包來了

千萬賓利遭撞　醫美CEO控國產車主不賠：你真的很丟姓黃的臉！我很桑心

伸港鄉長「納骨塔弊案」涉貪　檢方抗告成功改收押

商業周刊／逆勢拿6成市占　吊扇王「不效率成長術」

英國會1 票之差擋下「無協議脫歐」！強迫梅伊再度延長期限

生活完全靠「看護」？　職能治療師在長照中可以幫助你些什麼？

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

社會熱門新聞

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

國3再奪2命！小客車被卡車90..

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和..

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正..

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老..

周玉蔻敗訴賠180萬元！馬英九..

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

虎媽道歉　1116字還原甩耳光..

私刑霸凌者　呂秋遠提10方法更..

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送..

虎媽可判4年半！「利用兒童犯罪..

少年：屁股癢　大叔伸指「抓蟲」

3大婦科名醫偷吃女病患　他下場..

更多熱門

相關新聞

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

在醫美集團擔任CEO的黃姓男子，農曆年節初三駕駛要價1200萬的賓利車外出，不料卻遭另名國產車黃姓駕駛恍神逆向撞上，氣得黃男怒吼「你賠得起嗎？」雙方還在大街上爆發肢體衝突；如今事隔多日，黃姓車主再度怒控肇事男子，指稱對方要求「刑事傷害部分要和解」，否則拒不賠償賓利車損壞損失。

賓利老車賣千萬天價　車主是二戰英雄

賓利Continental GT V8美國開賣

福斯汽車集團今年新車一次看

福斯集團公布未來新車發售計畫

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

林俊傑打赤膊「轉正面」網友崩潰

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出事

看牙醫傻曝男男Play！護士老司機笑了

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破命案

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面