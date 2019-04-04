空軍攔截解放軍　蔡英文登F-16V座艙：充分準備防衛固守

▲總統蔡英文登F-16V座艙，慰勉飛官。（圖／軍聞社提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

共軍2架殲11型戰機1日上午踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域，總統蔡英文對此提出嚴正抗議，她也下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。蔡英文4日上午視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，感謝他們守護國家的天空，她強調，作為總統一定會和大家奮鬥到底，「讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」。

蔡英文4日一早先聽取行程簡報暨近期攔截共機任務說明，隨後步行至五號棚廠，慰勉空軍第四聯隊之空、技勤人員。蔡英文表示，幾天前解放軍飛越台灣海峽中線，就是第四聯隊優秀的飛行員，在第一時間升空攔截，有效地嚇阻解放軍的挑釁行為，除了表達對第四聯隊的嘉許外，對於解放軍蓄意越過中線的挑釁，她已要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

蔡英文指出，解放軍近來多次的挑釁，無論從空中還是海上，甚至於在網路上，不僅意圖改變台海現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。為了捍衛中華民國主權，守護民主自由價值，以及維持區域和平，國軍的角色和任務將會更加重要，她說，「我們一定要有防衛固守的充分準備，達成重層嚇阻」。

蔡英文以三軍統帥的身分表示，「在場的國軍弟兄姐妹所展現的信心，告訴全國人民，只要有他們，台灣的領空就可以安全無虞」。作為總統，她一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

包括國家安全會議秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發及參謀總長李喜明等陪同蔡英文此次視察，蔡英文也在聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙，聽取座艙設備簡介。蔡英文期勉第四聯隊，持續在工作崗位上，戮力精進自己的專業技能，成為每一位同袍，不可或缺的好夥伴，她會和他們一起保衛國家。