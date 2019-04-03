周玉蔻GG！瞎扯馬英九收2億元　判賠180萬確定





▲周玉蔻瞎扯馬英九收2億元，敗訴確定須賠償180萬並登報道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體人周玉蔻2014年12月間，多次在臉書與政論節目上，指稱當時的總統馬英九在競選連任時，非法收受頂新集團2億元的政治獻金。馬英九起訴求償名譽損失1000萬元並登報道歉，一審全部敗訴上訴二審，獲得逆轉改判周玉蔻敗訴，需賠償180萬，並登報道歉。周玉蔻上訴，最高法院3日駁回確定。

周玉蔻（64歲）2014年12月間，接連在個人臉書、《美麗島電子報》及電視政論節目上，喊話要當時還是總統的馬英九，公開解釋競選連任總統時，有無透過前中華開發工業銀行董事長胡定吾等人，非法收受頂新集團政治獻金2億元。馬英九不滿，提起民刑事訴訟。

刑事部分，馬自訴周涉嫌加重誹謗罪嫌，一審無罪。上訴二審後，馬兩度親自出庭，怒批周靠污衊他130次，賺取超過100萬元節目通告費，所以他提告遏止「以摧毀我的名譽，來追求個人名利的惡劣作風」。周則反批馬「情緒性的發洩，好沒格調喔！」二審逆轉改判周有罪，處拘役50日、得易科罰金5萬元定讞。

至於民事求償部分，馬求償名譽損失1000萬元，並於四大報上登報道歉。一審時法院認為周曾向前國安會副秘書長張榮豐等人查證，並非虛構，因此判決馬全部敗訴，周免賠。馬英九上訴二審，高院二審審理後，認定周未善盡查證義務，率斷發言，造成馬的名譽損失，必須負擔賠償責任，改判周敗訴，須賠償180萬，並於四大報頭版登報道歉1日。

周玉蔻上訴第三審，最高法院審理後，認為周玉蔻確實未善盡查證義務，必須賠償，3日判決駁回周玉蔻上訴，全案確定。此外，2人間亦有另起官司，周指稱馬的新台灣人文教基金會擁有10億元資產，是馬的金庫，新台灣人文教基金會起訴，求償1元並要求周在四大報及美麗島電子報登報道歉。一審判准登報道歉，但不需賠償1元。二審改判周需在蘋果與自由兩報刊登道歉啟事，案件上訴最高法院審理中。

