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獨／網紅合作完　柯營下一步擬推「柯P實境秀」帶狀節目

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▲▼2019好朋友野餐日,台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2018年與網路節目「木曜4超玩」合作一日系列影片，揭開市長工作的神秘面紗，也藉此把人氣衝上最高點，各路政治人物紛紛起而效尤與網紅合作，同時也讓政治宣傳走出新的一頁。而在網紅行銷變為常態的狀況下，堪稱開山鼻祖的柯文哲陣營開始思考新的做法，未來擬發展如「實境秀」的帶狀節目，盼呈現柯文哲真實的一面之外，同時掌握話語權。

美國總統川普2016年競選時面對主流媒體打壓，靠著推特低門檻、易接觸的特性，直接與選民互動；川普甚至自豪地向主流媒體宣戰，握有千萬粉絲關注可以「繞過」主流媒體傳達訊息，讓主流媒體無所適從。而不過度依賴主流媒體的「川普模式」，正是柯文哲想要學習的。

柯文哲上任後，進一步加強社群媒體互動，臉書之外，官方IG、推特接連開張，相加超過328萬的追蹤人數領先所有政治意見領袖，正是經營自媒體最好的基礎。而過去柯營幕僚也做了不少嘗試，例如各類型直播、行動市政會議Live、便當會等。把最有流量號召力的柯文哲推上第一線，儘管粉絲愛，但對幕僚來說難以預料柯下一秒會做出什麼驚人之舉，宛如「試膽大會」。

如今各政治人物紛朝網路發展，活躍程度不下柯文哲，柯陣營幕僚開始思考「網紅」之後的下一步。根據幕僚初步規劃，未來會以發展知識型、用科普角度解析政策的「帶狀節目」為主，甫以幕僚的視角帶民眾深入市長的一天、市政等；同時，也會把柯文哲最精華的演講內容剪接後製，用短影音的方式便於轉傳、分享，加強擴散力。

▲▼台北市長柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲演講時常金句連發，未來幕僚將進一步放大此優點。（圖／記者陳家祥攝）

根據初步規劃，帶狀節目規劃一季3個月、1個月2集，總共6集，後續再視成效而定檢討、動態修改內容。幕僚強調，影片內容會盡量從柯文哲生活中的點滴來呈現，不會刻意寫腳本去讓柯「演」，宛如真人實境秀，盡量做到很自然，如同過去競選2018年時期的「阿北面對面」，讓柯文哲自由發揮，而這也是柯最吸引人的地方。

幕僚說，跟過去不同的是，過去與youtuber合作，流量都是算在對方那，柯文哲只是達到宣傳目標而已，而現在思考的是要把流量拿回來變自己的，開始每個禮拜都會有固定的內容，包括直播、帶狀節目、vLog等。

而大玩網路行銷之時，難免被質疑又是「網紅政治」的套路。幕僚認為，韓國瑜、蔡英文、蘇貞昌甚至朱立倫等都在網路上發展，「既然大家都在做，我們沒有理由不做」；幕僚強調，直播、網路影音的發想會有目的性，每一篇都會和市政有關，最少最少也會是呈現柯文哲的理念，並不是單純的拍影片娛樂粉絲。

幕僚還提到，柯文哲演講的效果都相當好，近期以紐約大學的演講反應最熱烈，至今短短2周時間點閱已超過30萬，因此未來演講比較有梗的，都會後製剪輯放在網路上。幕僚說，網路是政治宣傳的重要手段，不可能完全不利用，但會盡量聚焦市政，避免讓柯文哲變成網紅，「讓做他自己就好了」，如演講片段就是柯文哲在當下最自然的反應，不是刻意為之，也因此更有說服力。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,網紅

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