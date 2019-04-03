體力好晚上可同樂！3女大生徵「連假高帥司機」　貼心加碼：最大只有C

▲3位匿名女網友連假想去宜蘭玩，徵求帥氣高大的司機，晚上體力好還可以一起玩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

社會中心／綜合報導

清明連假即將到來，許多人都想要揪朋友出去玩，而自稱是竹教大的三名女生在臉書社團熱情貼文，想找「帥氣高大」的男生幫忙開車，不僅貼心提出旅費平分，還熱情邀約「體力夠好的話，晚上可以一起同樂唷」。貼文引來3000多名網友貼出照片留言，「駕照就用在這時候了」、「真正的老司機來了」。

貼文在臉書社團「靠北交大」po出，3名匿名的女網友想在清明連假去宜蘭玩，但都不會開車，所以想徵求帥氣高大的男生當司機。對於男女出去最敏感的「帳單怎麼結」的問題，3位女網友也非常貼心地提出AA制，不用擔心傷荷包。

▲3名女網友提出旅費AA制。（圖／翻攝臉書靠北交大）

3位女網友在貼文中還說，如果報名的男網友們體力夠好的話，「晚上可以一起同樂唷」。不論社團內外，許多男網友看到這麼好康的貼文紛紛留言，「這也太讓人心動」、「母胎單身，不菸不酒，準役男」、「報名+1」；也有網友幫兄弟

報名，「這我兄弟，人帥體力好，時速180，躺著也180」、「我兄弟願意費用全出，只求能晚上同樂」、「我兄弟，駕駛技術一流，白天讓你們坐得安全，晚上坐得舒服，東部一根刺。」

其實相關的貼文於近期紛紛出現在臉書各社團，例如「靠北松商4.0」也有3名自稱商經科的女網友要去高雄玩，同樣徵求帥氣高大的男生，也說了「體力夠好的話，晚上可以一起同樂唷」的關鍵句。部分網友看到貼文內容幾乎一樣，只有身分和想要去的地點略為更動，便懷疑可能是「仙人跳」、「搞不好都是男的」；不過還是文章引來不少網友興奮報名。