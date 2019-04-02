2019宜蘭兒童節政策主題　幸福延長線、擁抱愛、教育心

▲▼歡樂的兒童節即將到來了，宜縣府2日宣布，為了讓兒童節更加有「幸福感」，2019年兒童節的政策主題特訂為「幸福延長線~擁抱愛‧教育心」。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一年一度歡樂的兒童節即將到來了，宜縣府2日宣布，為了讓兒童節更加有「幸福感」，2019年兒童節的政策主題特訂為「幸福延長線~擁抱愛‧教育心」，除了延續每年兒童節前一個上課日訂為「好話日」之外，也請全縣各國民小學規劃一系列的兒童節活動，讓家庭與校園中都能看得到孩子的笑容，讓孩子能夠擁有幸福和滿滿的愛，期盼宜蘭縣每一位兒童都擁有「愛、快樂、富裕」的童年。

身為宜蘭縣大家長的林姿妙縣長為了這次兒童節活動，親自獻身拍攝兒童節短片，短片的最後林姿妙希望2019年送給孩子們的兒童節禮物蘊含的意義包含「感恩、惜福」，給孩子們一個回家作業，要孩子們都懷抱著感恩的心給爸爸、媽媽一個擁抱，及說一句謝謝爸爸！謝謝媽媽！爸爸媽媽我愛你們！

宜蘭教育處表示，這次兒童節政策標語「好話日（有3好）」：說好話、做好事、好禮貌，除了希望引導孩子說好話，營造友善校園，也希望孩子主動去表達說出心中對父母感謝的愛，透過主動表達愛、培養孩子心中要有愛，愛要勇於表達，並讓孩子回家給父母一個擁抱，讓愛分享給身邊每一個人。

教育處進一步指出，於兒童節前夕宜縣各國小均會自行規劃相關活動，以活潑多元方式、結合學校特色課程，實施教學活動，讓學生透過生動的活動內容引導學生思考和解決問題能力。