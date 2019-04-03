近5成孩子學齡前使用3C　家長憂網路成癮和過度沉迷

▲青少年使用網路容易接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康。（圖／取自pixabay免費圖庫）

生活中心／綜合報導

愈早接觸網路世界，這對孩子來說有一定的影響，《親子天下》近期公布一份問卷調查資料，發現近5成學齡前孩子就會接觸3C與網路，學齡前與國小階段學生也有9成都已進入網路世界，家長擔心孩子遇到的前三名問題是接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康。

《親子天下》所做的「數位世代：兒童網路行為安全調查」，以「如何培養數位世代的關鍵素養能力」為主軸，回收的938份有效問卷發現，近5成孩子學齡前接觸3C與網路，累計學齡前與國小階段學生亦已高達9成都已進入網路世界，學齡前至國小中年級學生使用網路時間約1小時內，以觀賞音樂影音和數位學習為主，國小高年級起使用網路時間逐漸拉長，目的除了使用音樂影音外，電玩遊戲和社群互動也是主要目的之一。

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▲學齡前與國小階段學生亦已高達9成都已進入網路世界。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

▲家長最擔心孩子接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

親職作家羅怡君說，7成家長雖知道網路分級資訊和把關APP使用年齡，但高達9成4家長認為孩子自身普遍缺乏數位與網路安全知識，家長最擔心孩子遇到的前三名問題是接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康，遇到教導孩子如何安全使用網路時，最常遇到的是缺乏正確的素材和工具、沒時間引導和陪伴孩子了解，以及孩子其實知道卻做不到的矛盾心態。

▲家長普遍認為孩子缺乏數位與網路安全知識（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

親子天下總編輯陳雅慧說由2017年底所公佈的5年一次PIRLS 國際閱讀素養調查結果來看，四分之三的小孩在小學二年級前已經接觸數位工具，但仍有四分之一的父母不清楚網路分級制度，3成父母亦不知道app分級概念。台灣科技企業代表黃少華表示，現今學電腦科技已不再是所謂的資訊科技，孩子接觸數位科技的速度顯然比家長快得多。

最後，新思惟國際創辦人蔡依橙提到，虛擬世界雖然有未知的風險，但這其實就如同現實世界中，父母第一次會牽著孩子過馬路一般，當我們陪伴孩子經歷與了解所處環境後，自然而然也能漸漸放手讓孩子嘗試，他的做法是當孩子第一次接觸網路、擁有第一台個人電腦和開箱、設定密碼與申請FB等，都儘量全程引導與陪伴，如此，當孩子遇到問題時，父母自然是最可靠的諮詢對象，也能給予即時幫助，當日常生活中隨時需要收集資訊時，家長也就可陪著孩子一起辨別資訊來源、組織可信度等，漸漸培養孩子的媒體識讀能力。