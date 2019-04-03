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近5成孩子學齡前使用3C　家長憂網路成癮和過度沉迷

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▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲青少年使用網路容易接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康。（圖／取自pixabay免費圖庫）

生活中心／綜合報導

愈早接觸網路世界，這對孩子來說有一定的影響，親子天下》近期公布一份問卷調查資料發現近5成學齡前孩子就會接觸3C與網路，學齡前與國小階段學生也有9成都已進入網路世界，家長擔心孩子遇到的前三名問題是接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康。

《親子天下》所做的「數位世代：兒童網路行為安全調查」，以「如何培養數位世代的關鍵素養能力」為主軸，回收的938份有效問卷發現，近5成孩子學齡前接觸3C與網路，累計學齡前與國小階段學生亦已高達9成都已進入網路世界，學齡前至國小中年級學生使用網路時間約1小時內，以觀賞音樂影音和數位學習為主，國小高年級起使用網路時間逐漸拉長，目的除了使用音樂影音外，電玩遊戲和社群互動也是主要目的之一。

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▲近5成孩子學齡前接觸3C與網路，9成4家長則認為孩子普遍缺乏網路安全知識。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

▲學齡前與國小階段學生亦已高達9成都已進入網路世界。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

▲近5成孩子學齡前接觸3C與網路，9成4家長則認為孩子普遍缺乏網路安全知識。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

▲家長最擔心孩子接觸到不良內容與價值觀、網路成癮與過度沉迷影響健康。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

親職作家羅怡君說，7成家長雖知道網路分級資訊和把關APP使用年齡，但高達9成4家長認為孩子自身普遍缺乏數位與網路安全知識家長最擔心孩子遇到的前三名問題是接觸到不良內容與價值觀網路成癮與過度沉迷影響健康，遇到教導孩子如何安全使用網路時，最常遇到的是缺乏正確的素材和工具、沒時間引導和陪伴孩子了解，以及孩子其實知道卻做不到的矛盾心態。

▲近5成孩子學齡前接觸3C與網路，9成4家長則認為孩子普遍缺乏網路安全知識。（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

▲家長普遍認為孩子缺乏數位與網路安全知識（圖／親子天下、宏碁基金會提供）

親子天下總編輯陳雅慧說由2017年底所公佈的5年一次PIRLS 國際閱讀素養調查結果來看，四分之三的小孩在小學二年級前已經接觸數位工具，但仍有四分之一的父母不清楚網路分級制度，3成父母亦不知道app分級概念。台灣科技企業代表黃少華表示，現今學電腦科技已不再是所謂的資訊科技，孩子接觸數位科技的速度顯然比家長快得多。

最後，新思惟國際創辦人蔡依橙提到，虛擬世界雖然有未知的風險，但這其實就如同現實世界中，父母第一次會牽著孩子過馬路一般，當我們陪伴孩子經歷與了解所處環境後，自然而然也能漸漸放手讓孩子嘗試，他的做法是當孩子第一次接觸網路、擁有第一台個人電腦和開箱、設定密碼與申請FB等，都儘量全程引導與陪伴，如此，當孩子遇到問題時，父母自然是最可靠的諮詢對象，也能給予即時幫助，當日常生活中隨時需要收集資訊時，家長也就可陪著孩子一起辨別資訊來源、組織可信度等，漸漸培養孩子的媒體識讀能力。

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關鍵字：網路安全,網路人權,3C,網路,親子天下,宏碁基金會

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