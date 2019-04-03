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以軍巴勒斯坦學校「擄走小學生」　美媒曝：他只是扔了一塊石頭

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▲以軍強行進入學校拉走小學生。（圖／翻攝自YouTube／btselem）

▲以軍強行進入學校拉走小學生。（圖／翻攝自YouTube／btselem）

國際中心／綜合報導

巴勒斯坦近日驚傳有小學生在校內遭以軍擄走，當地人權捍衛家透露，這樣的事情在當地已是常事。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，有一群以色列士兵近日突然闖進巴勒斯坦希伯倫市的一所學校裡，將一名9歲的巴勒斯坦男孩強硬逮走，原因竟是這名男孩「扔了一塊石頭」。

據CNN本月1日報導提到，當地人權捍衛家賈比爾（Aref Jaber ）用鏡頭記錄下了以軍逮走男孩的過程。從曝光影像中可見，一群以色列士兵在當地一所小學和校長老師們爭吵，試圖帶走9歲的查因（Zein）和他7歲的弟弟泰姆（Taim）。其中一名士兵威脅老師稱，如果他繼續阻撓不讓帶走Zein的話，就要打斷該名名老師的手臂。

報導提到，泰姆當時躲在一間教室中，最後這群士兵將查因強行帶到附近的一個軍事哨所，並關押了一個小時。以色列軍隊發言人對CNN記者透露，當時有一群學生朝當地以色列居民的汽車扔石頭，他們才對這些學生進行「警告談話」。

CNN表示，根據當地法律，刑事罪責年齡應該是12歲。不過當有人向以色列官員提出他們逮捕的只是一名9歲兒童時，得到的回答卻是「他扔了石頭，我才不管他多大」。

拍攝下這一過程的賈比爾是一名居住在希伯倫市的人權捍衛家，他用相機和手機盡可能多地記錄下巴勒斯坦發生的種種人權活動。賈比爾向CNN透露，「這裡最危險的事情，是逮捕兒童已經成為了常事。」

▲影片取自btselem的YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：以色列,巴勒斯坦,擄走,小學生,人權,希伯倫市,丟石頭

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