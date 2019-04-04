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「固定翼預警機」傳完成全機落震試驗　等著上003航母首飛

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▲解放軍空警-600。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

▲解放軍空警-600。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

軍武中心／綜合報導

外界普遍認為解放軍的艦載預警機，將以美國E-2「鷹眼」預警機作為研製參考，並命名為「空警-600」。不過陸媒近日從航空工業一飛院微信公眾號的一則文章中推測，「國產艦載固定翼預警機或完成全機落震試驗，這意味著國產固定翼預警機或已完成上艦準備，只待003航母閃亮登場了！」

據新浪軍事報導，航空工業一飛院微信公眾號近日介紹了全機落震試驗負責人楊小斌的先進事蹟，文中提到他成功完成了「某型號起落裝置強度設計」，讓中國成為第二個掌握全機落震試驗技術的國家。

網路上流傳的大陸固定翼預警機，稱之為「運─7」，研製代號是「JZY─01」。(圖／取自網路)

▲中國JZY-01預警機驗證機，使用運-7機體進行各項改進，將原本的倒T型尾翼換成了與美軍E-2系列預警機相似的四垂尾結構。（圖／翻攝自大陸網站，下同）

報導提到，這個消息表明國產艦載固定翼預警機已經完成全機落震試驗，距離首飛為期不遠，已完成上艦準備，只待003航母閃亮登場。屆時中國海軍航母編隊作戰能力，將迎來歷史性跨越。

楊小斌是陝西鳳翔縣人，畢業於北京航空航天大學飛行器設計系。他在1998年8月至今一直從事起落架強度設計研究工作，先後參加JH7、JH7A、小鷹500、ARJ21、大運等多個型號的研製，現任某飛機起落裝置強度設計專業主任師。

曝光此項消息的是航空工業一飛院微信公眾號，文章已被許多網友轉載。航空工業一飛院主要負責運輸飛機研製，是中國目前唯一集殲擊轟炸機、轟炸機、民用飛機、運輸機和特種飛機設計研究於一體的國家級大中型軍民用飛機設計研究院。

中船重工集團701所在武漢黃家湖畔的「航母樓」上，試驗艦載固定翼預警機，這架全尺寸模型的外表類似於諾斯洛普—格魯曼公司生產的E-2「鷹眼」預警機。（圖／翻攝自大陸鐵血社區）

▲中船重工集團701所在武漢黃家湖畔的「航母樓」上，試驗艦載固定翼預警機，這架全尺寸模型的外表類似於諾斯洛普—格魯曼公司生產的E-2「鷹眼」預警機。（圖／翻攝自大陸鐵血社區）

由於航母預警機需要在航母甲板降落，因此對起落架結構強度要求很高。和殲15飛鯊戰鬥機一樣，預警機的起落架要經過特殊加固，這也讓各國航母固定翼預警機的起落架看起來都十分「強壯」。

報導提到，這次的「某型號起落裝置強度設計」就是為此而來，某型號飛機完成全機落震試驗，意味著該型號預警機的航母甲板起降能力已沒有問題，就等著上甲板了。此外，這種試驗的成功，標誌著中國成為繼美國後，成為全球第二個有能力獨立完成這種試驗的國家。

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關鍵字：固定翼預警機,全機落震試驗,艦載預警機,航母,軍武,大陸軍武

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