實驗測出特斯拉自駕三大漏洞！干擾訊號改方向...遊戲手把也能「遠端遙控」

▲特斯拉是目前世界上最知名的電動車之一。（圖／翻攝自Tesla）

國際中心／綜合報導

中國大陸安全公司「騰訊科恩實驗室」日前公布對特斯拉（Tesla）自動駕駛技術的安全研究，以Model S型號進行實驗，發現可能影響自動駕駛的三大缺失，包括外在天氣誤判導致雨刷錯誤開啟、干擾訊號影響道路交通辨識，甚至透過入侵電腦後用遊戲控制器就能操控車輛方向。

騰訊科恩實驗室以特斯拉Model S（軟體版本2018.6.1）為對象，針對其搭載的自動駕駛技術系統（Autopilot）進行安全研究後發現三大缺失。其中一項是「車道的視覺識別缺陷」，當開啟自動駕駛後，系統將會透過如果在行經路上放置干擾訊號後，特斯拉將會改變前進路線道反向車道，在現實場景裡可能會造成致命危險。

在實驗影片中還另外指出兩項問題，其一是「雨刷的視覺識別缺陷」，特斯拉可以感應外在天氣，判斷在下雨時開啟雨刷，不過研究人員發現，當測試畫面出現特定圖像時，特斯拉的雨刷竟然在非下雨環境中自動開啟。第三項測試則是「遙控器操控車輛行駛」，當入侵特斯拉電腦取得Autopilot控制權後，儘管車主沒有主動開啟Autopilot，仍然可以透過遊戲手把來「遙控」車子的前進方向，猶如打電動一般。

▲特斯拉自動駕駛系統的安全性一直是民眾討論的話題。（圖／路透社）

特斯拉也隨即回應騰訊科恩實驗室的研究結果，對於「車道的視覺識別缺陷」表示，實驗裡所設置的環境並不是現實中容易遇到的，干擾訊號很難一直出現在道路中，因此不會影響行車安全。

同樣地，特斯拉認為「雨刷的視覺識別缺陷」影響有限，儘管可能有特定圖像會造成系統判斷錯誤，但現實中駕駛人可以隨時將雨刷設置為手動模式。而對於「遙控器操控車輛行駛」的缺陷，特斯拉在2017與2018的重大安全更新中已經修正該項問題，目前為止沒有收到任何駕駛回報遭到「操控」的狀況。