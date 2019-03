寶貝女兒要拔牙...超狂老爸出動特斯拉　網罵爆：省錢也不是這樣

▲美國老爸羅奇尼竟用特斯拉電動車幫女兒拔牙。(圖/翻攝自Paul Rocchini Twitter)

國際中心/綜合報導

老一輩都流傳用門拔牙,既方便又簡單!美國匹茲堡就有一名超狂老爸,奇葩地將線纏繞在女兒的門牙上,線的另一頭則是綁在後車廂鎖上,想利用車的移動速度把牙齒拔掉,隨後碰的一聲,牙齒迅速被扯下來,這驚人的畫面讓許多網友轟「省拔牙錢也不是這樣!」

據外媒報導,為了幫女兒把搖搖欲墜的門牙拔掉,爸爸羅奇尼(Paul Rocchini)想到另類的方法,把線綁在門牙上和特斯拉電動車的後車庫鎖,再用智慧型手機APP呼叫Model S車子慢速移動,幾秒後牙齒立刻噴出掉在地上,過程中羅尼奇也不忘叫老婆扶住孩子的頭,以免車速過快飛出去。

影片可見,被快速抽出牙齒的女孩,一口鮮血,但她沒有喊痛,只是在拔牙後和媽媽要了杯水喝。羅奇尼也將整起荒唐拔牙過程錄下PO上網,卻遭網友抨擊,有人認為「這是虐待兒童」、「用電動車拔牙還是很危險」;但有網友支持「這只是一個有趣的分享,和用門拔牙一樣,不需大驚小怪!」而羅奇尼也打趣回覆網友,「如果今天我發的影片是用門拔牙,可能就沒有任何的評論了吧?」

Using the #Tesla Summon feature to remove my daughter’s loose tooth! #models @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/mPBnBuxgQY