Gmail歡度15歲生日　「預約寄信功能」當生日禮





▲Gmail歡度15歲生日。（圖／翻攝Google台灣官方部落格）

科技中心／綜合報導

相信Gmail對許多人來說已經成為日常生活中不可或缺的產品了，當年推出的時候可以說是轟動全球，如今15年過去了，就讓我們來看看Gmail這15年來的變化吧！

據CNN報導，Google在2004年4月1日推出Gmail，時至今日，Gmail已經15歲了，Google執行長Sundar Pichai也在其個人的Instagram上發文祝賀，他提到「Gmail 15歲了，這並不是一個笑話，感謝全球15億用戶的支持。」

Gmail的高階產品經理Tom Holman回憶道，Gmail剛推出時號稱可提供每位用戶免費使用1GB的儲存空間，這個數字力壓當時市場上的其他電子郵件服務商，Google聲稱這是當時其他競爭對手提供容量的100倍，如今Gmail的免費空間已提升至15GB。Gmail也為電子郵件帶來「搜索」和「群組」的概念，用戶只要搜尋關鍵字就能找到相關郵件，往返的多封信件也可整理到同一群組中。

▲Gmail 2004年時的介面。（圖／翻攝Google台灣官方部落格）

此外，隨著垃圾郵件逐漸氾濫，Gmail還推出阻擋垃圾郵件的功能，讓垃圾郵件進入用戶信箱前，先行一步將其攔截，Tom Holman指出，多年來Google一直在透過人工智慧來改善垃圾郵件的過濾功能，他表示，現在全球每分鐘有近1000萬封垃圾郵件被Gmail攔截。

Google也在慶祝Gmail15歲生日的時候公布新功能，其中一項為「預約寄信功能」，現在用戶可以為信件的寄出時間進行安排，因此假設使用者必須跨時區工作，或想避免打斷對方假期的時候，這項功能就能派上用場。此外，使用者現在也不用離開收件夾就能執行操作，例如可以直接在電子郵件內回應Google 文件中的留言串等，未來就不用再額外開啟瀏覽器新的分頁或是應用程式來完成。

▼Google執行長Sundar Pichai也在其個人的Instagram上發文祝賀。