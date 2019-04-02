　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Gmail歡度15歲生日　「預約寄信功能」當生日禮

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Gmail歡度15歲生日。（圖／翻攝Google台灣官方部落格）

▲Gmail歡度15歲生日。（圖／翻攝Google台灣官方部落格）

科技中心／綜合報導

相信Gmail對許多人來說已經成為日常生活中不可或缺的產品了，當年推出的時候可以說是轟動全球，如今15年過去了，就讓我們來看看Gmail這15年來的變化吧！

據CNN報導，Google在2004年4月1日推出Gmail，時至今日，Gmail已經15歲了，Google執行長Sundar Pichai也在其個人的Instagram上發文祝賀，他提到「Gmail 15歲了，這並不是一個笑話，感謝全球15億用戶的支持。」

Gmail的高階產品經理Tom Holman回憶道，Gmail剛推出時號稱可提供每位用戶免費使用1GB的儲存空間，這個數字力壓當時市場上的其他電子郵件服務商，Google聲稱這是當時其他競爭對手提供容量的100倍，如今Gmail的免費空間已提升至15GB。Gmail也為電子郵件帶來「搜索」和「群組」的概念，用戶只要搜尋關鍵字就能找到相關郵件，往返的多封信件也可整理到同一群組中。

▲▼Gmail歡度15歲生日。（圖／翻攝Google台灣官方部落格）

▲Gmail 2004年時的介面。（圖／翻攝Google台灣官方部落格）

此外，隨著垃圾郵件逐漸氾濫，Gmail還推出阻擋垃圾郵件的功能，讓垃圾郵件進入用戶信箱前，先行一步將其攔截，Tom Holman指出，多年來Google一直在透過人工智慧來改善垃圾郵件的過濾功能，他表示，現在全球每分鐘有近1000萬封垃圾郵件被Gmail攔截。

Google也在慶祝Gmail15歲生日的時候公布新功能，其中一項為「預約寄信功能」，現在用戶可以為信件的寄出時間進行安排，因此假設使用者必須跨時區工作，或想避免打斷對方假期的時候，這項功能就能派上用場。此外，使用者現在也不用離開收件夾就能執行操作，例如可以直接在電子郵件內回應Google 文件中的留言串等，未來就不用再額外開啟瀏覽器新的分頁或是應用程式來完成。

▼Google執行長Sundar Pichai也在其個人的Instagram上發文祝賀。

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：google,gmail,電子郵件,預約寄信,生日

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Gmail歡度15歲生日　「預約寄信功能」當生日禮

密集恐懼症注意！　Nokia五鏡頭9 PureView在台亮相

臉書新設新聞頁籤提供優質報導　今年底前上線

「從第一天起註定失敗」　Google+今起停止服務

Nokia X71正式登台　首款「點睛」全螢幕手機、售價不到12,000元

Spotify試推Premium Duo雙人共享方案　搶攻伴侶商機

Sony無線藍牙耳罩式耳機上市　30小時長效聆聽、售價4,490元

小米米粉節超級夯　線上官網當機、實體門市塞到爆

小米「10元瘋狂秒殺」時段公開！今午12點搶電子鍋、明天有空淨機

連假四天好無聊　LiTV推首購優惠方案、每月99元讓你戲劇追好追滿

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

Gmail歡度15歲生日　「預約寄信功能」當生日禮

密集恐懼症注意！　Nokia五鏡頭9 PureView在台亮相

臉書新設新聞頁籤提供優質報導　今年底前上線

「從第一天起註定失敗」　Google+今起停止服務

Nokia X71正式登台　首款「點睛」全螢幕手機、售價不到12,000元

Spotify試推Premium Duo雙人共享方案　搶攻伴侶商機

Sony無線藍牙耳罩式耳機上市　30小時長效聆聽、售價4,490元

小米米粉節超級夯　線上官網當機、實體門市塞到爆

小米「10元瘋狂秒殺」時段公開！今午12點搶電子鍋、明天有空淨機

連假四天好無聊　LiTV推首購優惠方案、每月99元讓你戲劇追好追滿

抽中豬哥亮節目百萬名車！欠債法警「借友人名」代領　車差點飛了

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

全球最環保國家！電動車佔銷售過半　想買還要排隊等待

蜜月期僅1天！3個原因使Lyft經2個交易日就破發

蘋果西打消氣？大飲財報出不來　下午五點重訊說明

比特幣飆破5千美元　一小時內大漲19％

和林青霞真的復合了？　秦漢「7字回應」揭內幕

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

3C家電熱門新聞

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更..

LINE聊天室下櫻花雨　加碼特..

米粉節「10元瘋狂秒殺」時段公..

三鏡頭手機Nokia X71今..

LINE「櫻花雨」怎麼關閉看過..

米粉節官網當機、實體門市塞爆

米粉節開跑　掃地機器人7千有找

iPhone XI多鏡頭「三角..

米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9..

工程師寫程式計算「韓」字曝光量

Sony Xperia 10 ..

網友認為S10+整體勝P30 ..

蘋果iPhone舊換新方案再度..

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真..

更多熱門

相關新聞

註定失敗　Google+今停止服務

Google+今（2）日已正式停止服務，這是Google針對臉書及推特，第4度在社群網站上所進行的嘗試，最終仍以失敗告終。

喵許10年後生日願望：別再偷想我

經典再現！Google Maps貪食蛇小遊戲

Google高管推特暗示Pixel 3a系列快來了

環時：每一次都不是中國要Google走

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面