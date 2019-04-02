「從第一天起註定失敗」　Google+今起停止服務

▲Google+今日已正式停止服務。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

Google+今（2）日已正式停止服務，這是Google針對臉書及推特，第4度在社群網站上所進行的嘗試，最終仍以失敗告終。

2011年6月，Google+作為一個社群平台在網路上開放，它有著許多典型的社交網站功能，能夠發布照片也能更新狀態。不過，Google似乎對它有著更高的期待，它將Google+描述為橫跨其所有服務的「社交圈」（Social Layer）。

起初Google+在上線短短一天內，註冊用戶數便突破2000萬人，用戶的基數是一定有的，問題出在於，很少人使用。富比士雜誌專欄作家塔西（Paul Tassi）形容，彷彿看到風滾草吹過Google+貧瘠的空白頁面。「這是一片廣闊的荒地，到處都是人前來簽到，但沒有人真的駐足思考這是什麼。」

社交媒體顧問納瓦拉（Matt Navarra）說：「Google+從第一天起就註定失敗。」他表示，用戶介面不友善、推出時間比臉書還晚，Google+與使用者體驗脫鉤，加上有傳言指出Google內部對Google+的運營方向也存在分歧。

由於Google希望Google+擁有真實的用戶群，成為聯繫Google產品家族的樞紐，因此在Google+實施真名註冊政策。為徹底實施此政策，Google+制定了一項令人匪夷所思的決定，一但用戶被認定並非使用真實姓名，該帳戶便會被封鎖，連帶著Gmail等其他Google服務也全面被禁用。到了2013年，Google將Google+整合到Youtube，但凡想在Youtube影片留下評論的人，都得擁有Google+帳戶，此舉引起了不少Youtuber的反彈，認為自己被用來支援Google+的運作。

2014年，Google+創始人岡多特拉（Vic Gundotra），Google+隨後迅速的發生了變化。Google+的聊天功能Hangout及照片分享等功能被分割出來獨立運行，Google+也不再與Youtube綑綁一起。到了2015年，Google+進行了改版，並專注於「communities」，但也未引起人們對該平台的興趣。最終，Google+爆出兩起數據洩露事件，促使Google決定終止Google+的服務。

2018年，Google官方坦承Google+爆出程式碼漏洞，可讓第三方開發商獲取高達5200萬筆Google+個資。鑑於此，Google似乎很高興地承認了很少人真的在使用Google+這個平台，Google指出，使用者版的Google+使用率及參與率都很低，「90%的Google+用戶使用平台不到5秒。」而這個平台，已於今日正式與使用者說了再見。