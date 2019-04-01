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中階Pixel 3a系列機要來了！Google高管推特暗示

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▲Google Pixel 3、Pixel 3 XL紐約直擊！實機8大特色初體驗 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google Pixel 系列手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

先前我們曾報導過，去年才推出Pixel 3系列手機的Google，有計畫要為Pixel系列增添全新的中階機型，並將由近期收購的HTC團隊負責開發，而確切的發表時間一直不明，但一位Google的高管卻在其個人Twitter上發布了一張照片，並在內文寫道，「這是用一款未發表的手機拍攝的」，外媒推估，這代表Pixel系列的全新中階機型就快要現身了。

而據《ausdroid》報導，Google高管Hiroshi Lockheimer近日在其個人Twitter上發布了一張照片，但大家關注的都不是那張照片，而是與照片一起發布的文字，他在文字中提到，「I took pictures with an unreleased phone, so I probably shouldn't share them here. 」（我利用一台未發布的手機拍攝這些照片，所以我其實不應該在這邊分享這些照片。）外界因此猜測他所使用的就是Pixel系列的全新中階機型，也代表這個全新系列的手機離上市不遠了。

據了解，Google計畫要推出的中階Pixel 3系列手機接命名為「Pixel 3a」和「Pixel 3a XL」，分別配有5.6吋和6吋的顯示器，記憶體大小則為4GB / 64GB版本，並不會推出32GB版本。機身顏色方面，除了會延續Pixel 3系列手機推出的黑、白兩色外，外傳還會再加入第三種被稱為「鳶尾花」（Iris）的選擇，將會是藍色和紫色的混合配色。

有經銷商透露，這次的中階機Pixel 3a 4GB / 64GB版本售價將落在450歐元（約新台幣1.5萬元），螢幕更大的Pixel 3a XL售價可能會在更高，相較於起價27700元的Pixel 3系列手機，這次Google傳出將推出的中階機售價便宜將近一半。但目前這些資訊僅僅只是傳言，一切仍待Google官方正式發表。

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關鍵字：Pixel 3a,Pixel,Google,智慧型手機

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