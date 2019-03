中階Pixel 3a系列機要來了！Google高管推特暗示

▲Google Pixel 系列手機。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

科技中心/綜合報導

先前我們曾報導過,去年才推出Pixel 3系列手機的Google,有計畫要為Pixel系列增添全新的中階機型,並將由近期收購的HTC團隊負責開發,而確切的發表時間一直不明,但一位Google的高管卻在其個人Twitter上發布了一張照片,並在內文寫道,「這是用一款未發表的手機拍攝的」,外媒推估,這代表Pixel系列的全新中階機型就快要現身了。

而據《ausdroid》報導,Google高管Hiroshi Lockheimer近日在其個人Twitter上發布了一張照片,但大家關注的都不是那張照片,而是與照片一起發布的文字,他在文字中提到,「I took pictures with an unreleased phone, so I probably shouldn't share them here. 」(我利用一台未發布的手機拍攝這些照片,所以我其實不應該在這邊分享這些照片。)外界因此猜測他所使用的就是Pixel系列的全新中階機型,也代表這個全新系列的手機離上市不遠了。

據了解,Google計畫要推出的中階Pixel 3系列手機接命名為「Pixel 3a」和「Pixel 3a XL」,分別配有5.6吋和6吋的顯示器,記憶體大小則為4GB / 64GB版本,並不會推出32GB版本。機身顏色方面,除了會延續Pixel 3系列手機推出的黑、白兩色外,外傳還會再加入第三種被稱為「鳶尾花」(Iris)的選擇,將會是藍色和紫色的混合配色。

有經銷商透露,這次的中階機Pixel 3a 4GB / 64GB版本售價將落在450歐元(約新台幣1.5萬元),螢幕更大的Pixel 3a XL售價可能會在更高,相較於起價27700元的Pixel 3系列手機,這次Google傳出將推出的中階機售價便宜將近一半。但目前這些資訊僅僅只是傳言,一切仍待Google官方正式發表。