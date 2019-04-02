「吳韓會」週六登場？　韓國瑜是否參選總統訪美後明朗

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨擬「特邀」高雄市長韓國瑜投入2020總統大選一事，出現新進展。據了解，國民黨主席吳敦義將利用本週六（6日）南下高雄參加活動時，順道拜訪韓國瑜，讓「吳韓會」順勢登場。不過，知情人士透露，韓國瑜僅會表達對初選的看法，至於要選或不選，等到4月18日訪美回來後才會明朗。

據了解，韓國瑜在思考的，無非是就任市長僅就任三個多月，該如何擁有參選的正當性是關鍵因素；韓幕僚則分析，韓國瑜雖然能在去年選舉感動高雄人，但政治瞬息萬變，誰又能保證「韓流」能夠延續到明年，若在明年敗下陣來，國民黨又有誰能扛起？一旦韓參選，就是賭上國民黨未來10年的命運。

由於韓國瑜將在4月10日啟程訪美，，也剛好國民黨將在10日的中常會通過2020年總統提名作業要點及時程，吳敦義必須在這個時間點與新北市長朱立倫、前立法院長王金平溝通，提早整合各方意見。

根據黨部規劃的行程，吳敦義4月4日整天及5日上午暫無公開行程，5日下午將到中正紀念堂參加民間愛國團體舉辦的「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，最受矚目的是6日整天都會待在高雄、屏東，會有一連串的拜會行程，並參加寺廟活動，可能順道拜訪韓國瑜，讓「吳韓會」順勢登場。

對此，國民黨組發會主委李哲華則表示，目前為止並沒有接到任何要與「朱、王、韓」會面的相關指示，尚無安排。