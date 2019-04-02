陳明通「禽獸說」惹議　國民黨：人民顧肚子不是很正常？

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜3月底前往大陸，簽下52億的農產訂單、MOU，直言要讓高雄發大財。陸委會主委陳明通1日接受廣播訪問時表示，「如果我們人只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別？」此話一出，在政壇掀起波瀾。對此，國民黨表示，人民顧肚子不是很正常的事情嗎？

國民黨副發言人洪于茜表示，陳明通或許是在情緒激昂下所言，因此沒有注意到自己的言語並不適當。不僅是台語俗諺說：「先顧腹肚，再顧佛祖。」人民有信仰拜佛祖，也要顧肚子，這是很正常的事情。馬斯洛需求層次理論(Maslow's Hierarchy of Needs)中，最底層也最基本的就是生理需求。不論中西方，自古至今都有共識。陳明通此次發言，是否也是間接承認了蔡政府執政，確實連人民最基本的生理需求都無法滿足？

洪于茜認為，若是人民的生理需求沒有受到正視，執政者要做的應該是檢討自省、並且盡速地找出合適的解決方式，而非驕矜自喜，甚至拿此作為批評的言論。一句話，不論陳明通心中是否有特定評論對象，也還是能夠劍指廣泛的人民，這樣的言論是失言？抑或是長期的意志展現？若陳明通已經能夠追求更高層次的需求，也希望發揮一些同理心，感受基層民眾只求溫飽日子的「簡單」願望。

同時，經歷此次的爭議，國民黨也要再次呼籲並表達堅定的立場，期望本黨執政的15縣市長，仍要繼續為人民拚經濟一途努力，也希望任一縣市長不要因為類似的言語或可能的阻礙而卻步，以人民所需為目標，必須要有強大的心智，以及智慧的處理方式。