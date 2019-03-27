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美軍艦屢次穿越台海　港媒：三到十年後「平安穿越的機會可能不多了」

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美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲威爾伯號驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

大陸中心／綜合報導

美軍作戰艦與海巡艦24日穿越台灣海峽，這是美軍艦3月以來第二度通過台海。《中評社》發表社評稱，美軍艦穿越台海「頻率越來越高」，雖然都聲稱是例行巡航，旨在展現對自由開放的印太承諾，但事實是「屢次遠涉重洋到台海耀武揚威」，並且「企圖在台灣問題上製造事端」，這種行動將「收不到任何效果」。

社評指出，大陸外交部和國防部分別於25日、26日針對美艦穿越台海做出評論，中方也已提出嚴正交涉，要求美國妥善處理涉台問題。社評提到，鑒於川普在2017年12月簽署包含美台軍艦互泊條款的《2018年美國國防授權法案》，因此「不能排除美艦未來鋌而走險、主動挑起摩擦」。

社評話鋒一轉表示，外界可以看到美國「已增加軍艦通行台海的頻率」，但大陸的反應「十分克制冷靜」，主要原因有兩個部分，其一是美艦穿越台海的威懾力「差不多已經流失殆盡」，而且「起不到恐嚇大陸的作用」，其次是在台灣「連台獨勢力也越來越不再相信美軍這樣做就能震懾大陸、保護台灣」。

▼巴索夫號緝私艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍海岸防衛隊巴索夫號（Bertholf）緝私艦。（圖／達志影像／美聯社）

社評強調，大陸對美軍艦屢次穿越台海「是保持高度警惕、堅決反對的」，鑒於台灣的2020年大選即將開打，美軍艦穿越台海「用心更為明顯」；不過2018年底的九合一選舉已證明美國的行動收不到任何效果，台灣民心已變不是美方所能操控的。

社評總結表示，美軍艦屢次穿越台海「實為強弩之末」，這是在大陸持續崛起、國際局勢巨變之前「趕緊多走幾趟刷刷存在感」，然而未來三、五或十年後「平安穿越台海的機會可能不多了」。

美軍作戰艦與海巡艦24日是由台灣西南海域向北航經台灣海峽。根據美國海軍聲明，這次穿越台灣海峽的是威爾伯號（Curtis Wilbur）驅逐艦以及海岸防衛隊的巴索夫號（Bertholf）緝私艦，兩艘船艦通過台海「展現美國致力維護印太地區自由開放」。

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