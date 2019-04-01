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網購玩愚人節梗設有隱藏任務　解鎖送折扣券、購物金

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生活市集、蝦皮購物愚人節活動（圖／業者提供）

▲生活市集在4/1限時開賣「無窮無盡超值居家系列」，主打買一次可用一輩。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天愚人節，你被騙到了嗎？繼博客來趣味惡搞哆啦A夢道具專區後，生活市集表示要挑戰萬年不用補貨，在4/1這一天推出「無窮無盡超值居家系列」限時開賣，蝦皮購物則是利用「蝦科技」宣稱研發了各種超「蝦」系列商品，但網友們其實一看就知道，這些創意都是應景玩梗的把戲，只是騙人的背後設有隱藏任務，獻上促銷折扣券以及10萬購物金真送不騙。

生活市集觀察站上銷售數據發現，衛生紙、珪藻土地墊、衣櫥等商品皆躍升網友近一月熱搜標的，因此精選這3項夯品，在4/1這天推出「無窮無盡超值居家系列」限時一日限量開賣，主打買一次可用一輩子，挑戰萬年不補貨，每品特價9,999元，還有衣櫥+衛生紙+地墊無限組合，一次購買3品項只要29,000元。不過實際點進商品頁面選擇購買確認送出後，跳出來的卻是一個小視窗，上面顯示「跟你開玩笑的啦！愚人節快樂～」，告訴你活動其實是假的，雖然是騙人的，但別急著把視窗關掉，因為平台另送上今（4/1）限定的8折隱藏券壓壓驚，比平時最多85折還優惠。

生活市集、蝦皮購物愚人節活動（圖／業者提供）

生活市集、蝦皮購物愚人節活動（圖／業者提供）

▲蝦科技研發的系列商品中，「蝦殼手機」受到近5成網友投票支持表示「認真想買！」，另外蝦衛生棉也獲得網友熱烈討論。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物1日凌晨於粉絲團亮相自有品牌「蝦科技系列商品」，宣稱以「蝦科技」研發出「蝦殼手機」、保濕固色的「蝦油洗髮精」、蝦米微粒徹底清潔牙齒的「蝦米牙膏」、尺度大開的「蝦醬保險套」主打顆粒感與海洋味道，甚至還有蝦味（衛）生棉，引起一票網友熱烈討論，紛紛留言敲碗求開賣。

另外，蝦皮購物粉絲團下午還發布一支ShoPhone影片，集現下最夯行動支付、獨家科技蝦景鏡頭、蝦趴Maps、蝦子版Siri「蝦Ri」以及買海鮮最實用「蝦ID」，利用蝦科技推出本年度最夢幻手機。當然，這些全都是為了愚人節特別設計的趣味梗，搏網友們一笑，不過蝦皮強調活動隱藏著神秘好禮，真的有10萬購物金大放送，網友只要投票選出「2019最想要獲得的蝦商品」，前100名參與投票者可獲得1,000元折價券。

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關鍵字：愚人節,騙人,網購,蝦皮,生活市集,網路購物

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