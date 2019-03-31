高雄和春戲院將熄燈　董娘舉債回收影票：風光上台也要優雅離開

記者吳奕靖／高雄報導

高雄三民區和春戲院以播放二輪電影走紅，不過現在已經確定在4月15日吹熄燈號，之前戲院推出的預售票，業者也將退票負責，和春戲院經營團隊黃俊利表示：「老闆娘李麗琴堅持就算要借錢，也要對每一張賣出的電影票負責。」

▲和春戲院將熄燈，經營團隊表示就算舉債也要堅持回收票券 。（圖／記者吳奕靖攝）

不只是和春戲院的老闆娘李麗琴，在電影院已經經營過33年的時間，現在是全國聯合電影公會，也是和春戲院的經營團隊之一的黃俊利強調，之前消費者買的套票都不用擔心，影城會一一來退票，「這個絕對都沒有問題」，因為雖然現在還有負債，不過將會跟金主借款，會把這些事情做一個圓滿處理。

▲和春戲院將熄燈，不少人趕著要來回味青春，造成影院經營尾拉紅盤 。（圖／記者吳奕靖攝）

老闆娘李麗琴也有同樣的說法，「因為我要對消費者負責，我選擇結束和春影城，風光上台也要優雅離開。」已經負債高達兩千六百萬元，李麗琴就算含著眼淚，也堅持要把影城結束後的所有事情圓滿。



高雄市民無論是老中青哪代都聽過和春影城，這家以播放2輪電影的影城，從1986年經營至今已33年，將在今年4月15日結束營運。黃俊利回想，以往為了要搶學生客源，自己每到開學期間就會到學校發優惠卡，他記得過去都是先發行優惠券，但是用完一次就沒了，所以他還特別將優惠變成為卡式。

▲和春戲院將熄燈，經營團隊表示就算舉債也要堅持回收票券 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲和春戲院將熄燈，經營團隊表示就算舉債也要堅持回收票券 。（圖／記者吳奕靖攝）

近期也因為影城將在4月15日結束營業，不少人來到影城消費，甚至還有帶小孩一起來，黃俊利說和春影城不只是影城，更是無數人的共同回憶，所以不乏很多人是帶小朋友來衝重溫當年時代，讓影城每逢週六日生意就特別好，就有民眾帶小朋友要來看電影，但卻發現票已售光，失望離去。