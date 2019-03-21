IKEA、席夢思推床墊優惠　雙人獨立筒9千元有找

▲世界睡眠日話題，IKEA針對旗下床墊商品推出比以往降價最高達30％的新低價。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

響應3月份的世界睡眠日，床墊與居家業者均推出床墊優惠，以倡導優質的睡眠生活，IKEA針對旗下獨立筒床墊推出「創新低價」，雙人獨立筒床墊9,000元有找，席夢思則針對特定款式，推出滿萬折千的促銷，而強調舒眠床墊的丹普，也祭出滿5,000元抵500元的好康。

3月份的世界睡眠日（World Sleep Day）活動，主要為引起人們對睡眠重要性和睡眠品質的關注而舉辦，希望民眾能在這個月份，能夠關心睡眠，並注重睡眠與健康的關係。雖然現代社會生活速度越來越緊湊，但仍要注意與關心睡眠品質。

▲HÖVÅG獨立筒彈簧床墊。（圖／IKEA提供）

IKEA針對旗下多款床墊及寢具，推出再創低價的優惠價格，最高降幅高達30%，如獨立筒彈簧構造設計，能貼合身體曲線，加上特厚填充物的HÖVÅG獨立筒彈簧床墊，原價12,900元，降價後為8,990元。

席夢思表示，適逢321世界睡眠日到來，加上台北品牌概念館與高雄品牌概念館成立周年，即日起至4／21止，推出旗下獨賣款床墊Gallery Collection全面滿萬抵千元優惠，加購義大利寢具組再享2萬元折抵。

▲席夢思推滿萬抵千優惠，Beautyrest Ultimate Grandeur宏觀系列 TS(152cmx190cm) ，售價350,000元。（圖／席夢思提供）

丹普也在3、4月為響應世界睡眠日，首度於北中南專賣店舉辦睡眠瑜珈VIP講座，邀請知名瑜珈及芭蕾提斯（Barre）的老師，設計在床墊上即能簡易伸展放鬆的舒緩助眠動作，5月底前祭出回饋方案，包括專賣店消費滿5,000元現折500元。此外床墊、枕頭、配件、電動床、固定床架、床框全系列商品8折起；指定雙人床墊，折扣後滿額再享最高9折。

▲丹普Flex 2000頂級電動調整床架，搭配原創感溫19公分床墊，優惠價384,000元。（圖／丹普提供）