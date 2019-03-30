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「未來人」測謊全過！宣稱來自2045年大爆料　美國最末任總統竟是她

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▲▼ 宣稱來自2045年　「未來人」上節目通過測謊。（圖／翻攝YouTube）

▲亞當上節目接受測謊。（圖／翻攝YouTube）

國際中心／綜合報導

美國一名宣稱自己來自2045年的男子亞當（Adam Archon），日前登上YouTube超自然頻道《Apex TV》接受測謊；期間，亞當「透露」地球未來將會被人工智慧（AI）統治、全世界的國家都統一，還會出現專門安置「複製恐龍」的恐龍動物園。令人驚訝的是，當他說出這些預言時，測謊機竟一一證實「他說的是實話」。

YouTube頻道《Apex TV》於2014年11月創立，專門製作超自然與神秘現象影片，「時空穿越影片」更是廣為人知。由於「未來使者」亞當先前已在該頻道預言許多未來事件，因此這次上節目是針對之前的預言接受測謊，他的腹部和手指都被圈住或夾住，臉部則是全程上馬賽克。

「我是一名時空旅人」，亞當聲稱自己生於2019年12月，於2045年穿越時空回到現在，「我接受《Apex TV》測謊，我必須證明我的確來自未來，如此你就可以利用我說的這些資訊，把世界變得更好。」亞當說，他的大腦已被植入一個名叫「The one」的晶片。

▲別找外星人。(圖／翻攝自網路)

▲亞當宣稱，外星人將在2028年被證實存在。(圖／翻攝自網路)

對於外星人將在2028年8月登陸地球，亞當的回答是肯定的，「其實在那之前，我們地球人就已經和外星人持續接觸，但是要到2028年才會向大眾公開真相」；美國已故民權領袖馬丁·路德·金恩（Martin Luther King, Jr.）的孫女尤蘭達（Yolanda Renee King）則會在2030年當選美國總統，「她會被認為是美國史上最偉大的總統」。

尤蘭達同時也會是美國最後一屆總統，因為亞當說，過了2030年，全世界將會統一成單一國家，而且10名全球領導人會遵循人工智慧（AI）的命令，所以未來真正的統治者是人工智慧。除此之外，地景也將改變，許多大城市會因為海平面上升而消失，如天使之城─洛杉磯。

▲▼ 宣稱來自2045年　「未來人」上節目通過測謊。（圖／翻攝YouTube）

▲亞當「透露」2045年的世界。（圖／翻攝YouTube）

亞當說，未來連普通人都能進行時空旅行，「事實上，你們現在看到的多數UFO，都是未來的人穿越時空的載具」；就連侏儸紀的時代也能被人們探訪，未來人也將成功複製恐龍的基因，建造一座專門安置恐龍的動物園。

儘管節目特地搬來一台測謊機，大多數的民眾還是不買單，「如果這傢伙瘋狂到對自己的謊言深信不疑，那測謊機器當然就無法認定他在說謊」、「這影片百分之百是假的」、「我以為測謊機只能用『是』或『不是』來回答」、「給我們看電腦螢幕啊」、「給我們看他的心電圖啊」。

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關鍵字：北美要聞,美國,時空穿越,時空旅行,恐龍,外星人

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