Sony Xperia 10 Plus開箱：21:9拍攝比例讓你的生活隨手一拍都成電影

▲Sony Xperia 10 Plus開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile近期發售了三款新機Xperia 10、Xperia 10 Plus，以及Xperia L3，而此三款新機最大的特色，都是搭載了21：9的終極寬螢幕，讓你在看電影時可不破壞螢幕瀏覽角度保留完整螢幕體驗，更創造影院級寬螢幕視覺享受。更棒的是，當你在使用手機拍攝照片時，亦可選擇21：9的照片比例，讓你的生活隨手一拍都成電影。

而這次記者所實測的，是Xperia 10 Plus機款；不免俗地，先來看一下Xperia 10 Plus盒內隨附的內容物，有手機本體、有線耳機、充電轉換器，以及充電線。

而首圖所顯示的手機保護殼、觸控式補光燈手機架，以及藍牙自拍棒則是Sony Mobile為了此次Xperia 10系列手機的發售，特別規劃的「早鳥大禮包」。這是原先於3月底截止的購機贈禮活動，不過由於Xperia 10系列相當熱銷，因此Sony Mobile再加碼將活動延長至2019年4月15日止。

消費者只要在4月15日前於全台通路購買Xperia 10、Xperia 10 Plus任一款（單機選購或是搭配資費方案皆可，參加預購的消費者也可以申請），於指定時間前上網完成登錄，就能獲得「早鳥大禮包」。

早鳥大禮包所附贈了手機殼相當貼合機身、相當厚實具保護性，不過保護殼本身為軟殼、更替相當輕歲，因此消費者也毋需擔心保護殼會很難拔。

Xperia 10 Plus採用雙鏡頭（1,200萬畫素與800萬畫素）的設計方式，可輕鬆捕抓高品質影像，且主相機與自拍相機搭載SteadyShot防手震功能，即使行動中錄影拍攝，也能拍出穩定不跳動模糊的影片。

Xperia 10 Plus充電介面採用了Type-C接口。

Xperia 10 Plus也搭載了指紋解鎖功能，值得注意的是，今年特別將指紋感測區域，從先前的背蓋移至機身側邊（側邊亮面處），讓使用者可更直覺地解鎖手機，手指再也不用在背蓋上「摸來摸去」找感測區。



21：9完美比例 讓你隨手一拍都是電影

Sony Mobile最新推出的三款手機Xperia 10、Xperia 10 Plus，以及Xperia L3最大的特色，就是皆搭載了21：9的螢幕比例，讓你在用手機觀賞電影的時候，再也不用遷就硬體設備的比例，而犧牲掉觀看電影的質感。

另一方面，Xperia 10 Plus除了可以讓你用21：9的完美比例觀賞電影外，也可以讓你用21：9的比例拍攝照片，讓你的日常照片瞬間有了電影感。

不過，21：9的比例會讓照片的上下有所壓縮，讓左右比例變得更寬，要是你不習慣此種照片比例，Sony Mobile也貼心地提供了「1：1」、「4：3」、「16：9」、「21：9」四種照片比例讓你選擇，只要在拍照前先設定你要的照片比例，再進行拍攝即可。



為了提供21：9的比例呈現，Xperia 10 Plus的手機本身也設計得比較長，與iPhone XS Max相比，足足長了一截。

Xperia 10 Plus的安兔兔跑分分數為116,508分。

整體而言，Xperia 10 Plus所帶來的使用者體驗算非常不錯，觀看影片等日常需求都可應付，且21：9比例拍攝出的照片體驗非常吸睛，若是上傳到社群網站與朋友分享時效果相當不錯。Xperia 10 Plus的單機售價為11,990元，有中階手機需求的消費者，Xperia 10 Plus不妨可列入考慮清單當中。