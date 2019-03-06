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Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3上市確認　3/8正式開賣

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▲▼Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3 3/8正式開賣。（圖／Sony Mobile提供）

▲Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3 3/8正式開賣。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Mobile上週在台推出的Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3三款新機，確定將於3月8日本周五起全台到貨、開賣。

為了擄獲消費者的心，Sony Mobile此次針對Xperia 10、Xperia 10 Plus兩款手機祭出了三大優惠：

預購加贈64G記憶卡：
消費者只要在3/7前於全台Sony Mobile行動通訊專賣店、Xperia官方線上旗艦店以及8個線上商城，參加Xperia 10以及Xperia 10 Plus的預購活動，將加贈64G記憶卡(品牌不限)，數量有限送完為止

購機送早鳥大禮包：
為了優惠首購消費者，只要在3月31日前於全台通路購買Xperia 10、Xperia 10 Plus任一款（單機選購或是搭配資費方案皆可，參加預購的消費者也可以申請），並於指定時間前上網完成登錄，就能獲得「早鳥大禮包」，數量有限送完為止。早鳥大禮包內容包含了手機保護殼、觸控式補光燈手機架、藍牙自拍棒，價值高達1,590元。

3/9一日特別活動：
為了衝一波新機銷售，Sony Mobile也將於3/9開放全台Sony Mobile行動通訊專賣店，讓消費者體驗Xperia 10系列手機，在體驗完畢之後完成問卷就送7-11 商品卡 (價值100元)，數量有限送完為止。

同一天在板橋大遠百、復興Sogo、台北三創與新竹巨城等，將舉辦特別加碼促銷活動。

在板橋大遠百、復興Sogo、新竹巨城3/9的營業時間內，購買Xperia 10或Xperia 10 Plus，可享有原廠配件加購價65折優惠。而台北三創則是在3/9當日營業時間購買Xperia 10或Xperia 10 Plus，加贈128G記憶卡 (限量20組，數量有限贈品送完為止)。

►Xperia 10系列、Xperia L3下週在台上市　最貴12,000元有找

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關鍵字：Xperia 10,Xperia 10 Plus,Xperia L3,Sony Mobile

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