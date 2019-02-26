Xperia 10系列、Xperia L3下週在台上市　最貴12,000元有找

▲Sony Mobile Xperia 10系列、Xperia L3下週在台上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile宣布，Sony 21:9終極寬螢幕手機Xperia 10、Xperia 10 Plus，以及Xperia L3，即將在下週於台灣開賣。Xperia 10、Xperia 10 Plus單機售價分別為9,990元與11990元，而Xperia L3售價則為5,990元。

Sony Mobile指出，即將於台灣發售的三款新手機Xperia 10、Xperia 10 Plus，以及Xperia L3，皆可帶給消費者大螢幕的體驗；Xperia 10與Xperia 10 Plus搭載了21:9終極寬螢幕，不破壞螢幕瀏覽角度保留完整螢幕體驗，更創造影院級寬螢幕視覺享受，創造卓越的工作成效與全新娛樂享受。

兩款手機皆採用了雙鏡頭的設計方式，其中Xperia 10搭載1,300萬畫素與500萬畫素雙鏡頭與Xperia 10 Plus則擁有1,200萬畫素與800萬畫素雙鏡頭，可輕鬆捕抓高品質影像。兩款手機的全新系列主相機與自拍相機搭載SteadyShot防手震功能，即使行動中錄影拍攝，也能拍出穩定不跳動模糊的影片。

Xperia 10 Plus搭載高通Snapdragon 636處理器，內建3,000mAh電池，台灣販售4G+4G雙卡版本，6G RAM/64GROM，還可外插microSD記憶卡(最高可支援512GB)，三卡槽設計。Xperia 10搭載高通Snapdragon630處理器，內建2,870mAh電池容量，台灣販售4G+4G雙卡版，4G RAM/64GROM，還可外插microSD記憶卡(最高可支援512GB)，Combo卡槽設計。

Xperia 10 Plus有軍藍、緻黑、夜銀，以及岩金等四色選擇；而Xperia 10顏色選擇有軍藍、緻黑、夜銀，以及酷粉四色，值得注意的是，Xperia 10獨家與中華電信合作販售。

而入門款的L3手機，則是搭載了5.7吋18：9大螢幕比例，且擁有1,300萬畫素＋200 萬畫素雙鏡頭相機，更同時支援「景深拍照效果」。Xperia L3擁有3,300mAh大容量電池，並搭載聯發科八核心處理器，可透過手機做到更多喜愛的事情，輕鬆陪你度過忙碌一天，同時Xperia L3 具備NFC功能以及指紋辨識感應器，方便行動支付使用。

無論是Xperia 10、Xperia 10 Plus或是Xperia L3，都搭載了指紋解鎖功能，且今年透別將指紋感測區域，從先前的背蓋移至機身側邊，讓使用者更方便使用。

為了回饋消費者，於3/1起凡於Sony Mobile行動通訊專賣店，以及Xperia光方線上旗艦店參加預購Xperia 10系列手機的用戶，將可獲得64GB記憶卡一張（不限品牌）。

另外Sony Mobile更規劃了「早鳥大禮包」首購優惠，消費者只要在3/31前購買Xperia 10、Xperia 10 Plus任一款，並於指定時間內上網完成登錄即可獲得早鳥大禮包，內容包含了手機保護殼、觸控式補光燈手機架、藍芽自拍棒，大禮包總價值達1,590元。

▼預購Sony Mobile Xperia 10系列手機，並完成線上登錄即可得早鳥大禮包。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，消費者若在3/4~3/7期間，於奇摩購物中心、PChome 24h購物、Momo購物網、東森購物網、udn買東西購物、myfone購物、friDay購物，以及蝦皮商城線上預購（需全額付款），預購Xperia 10、Xperia 10 Plus任一款，亦可獲得一張64GB記憶卡；且上網登錄成功的消費者，也可領取早鳥大禮包優惠。

Xperia L3共有黑、金、銀等三色選澤，台灣販售雙卡版，3G RAM/32G ROM，而Xperia L3銀色則是獨家與台灣大哥大合作販售。

理科太太擔任Sony Mobile年度「黑科技翻譯年糕」大使

今年Sony Mobile還特地邀請了百萬Youtuber理科太太擔任此次新機的年度黑科技翻譯年糕大使。理科太太於舞臺上分享，人類的視野以長方形為主，因此21:9寬比例為最符合人類眼球構造的螢幕，更可帶來身歷其境的觀影體驗。

▲▼理科太太擔任Sony Mobile年度黑科技翻譯年糕大使。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，理科太太更分享人類心理對於「寬」的看法，寬闊海景、寬廣草原等都讓人心情舒暢，因此對於全新Xperia 10系列更是愛不釋手，以21:9終極寬螢幕觀看影片、拍攝照片等，超寬視野都讓理科太太格外爽快！Sony Mobile更特別頒發超大「年糕聘書」，宣布2019將賦予理科太太「黑科技翻譯年糕大使」一職，持續將Sony Mobile黑科技知識翻譯給廣大的消費者。