Xperia 10「早鳥大禮包」好評延長　21:9終極寬螢幕豐富你的春假

▲Xperia 10系列手機太熱銷，一度造成市場缺貨。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Xperia 10系列甫上市即引發手機市場熱切關注，並推出一系列「早鳥大禮包」首購好禮與體驗活動；但由於Xperia 10 系列市場熱銷造成缺貨，因供貨不及無法滿足即將於3月底截止的首購優惠期間消費者購機，特別延長「早鳥大禮包」首購優惠期間至2019年4月15日。

Sony Mobile總經理林志遠表示，Xperia 10 系列開賣至今佳評如潮追加不斷，因應消費者手機使用習慣，21:9比例寬螢幕不僅只是帶來滿版的視覺震撼，手感更好、更好握拿，分割螢幕的多工處理等應用特色也深受消費者喜愛，滿足沉浸式娛樂體驗與手機日常實用性。此外， Xperia 10 系列所推出的時尚色系，包含Xperia 10 Plus軍藍、Xperia 10酷粉等更廣受消費者青睞。

▼Xperia 10系列首購優惠好禮「早鳥大禮包」好評再延長。（圖／Sony Mobile提供）

Sony Mobile為回饋消費者的支持，特別規劃「早鳥大禮包」首購活動好評再延長，原先於3月底截止的購機贈禮活動，將開放加碼至2019年4月15日止。消費者即日起至4/15，於全台通路購買Xperia 10、Xperia 10 Plus任一款（單機選購或是搭配資費方案皆可，參加預購的消費者也可以申請），於指定時間前上網完成登錄，就能獲得「早鳥大禮包」。內含手機保護殼、觸控式補光燈手機架、藍牙自拍棒，價值高達1,590元整，讓消費者購買Xperia 10系列即擁有實用配件。