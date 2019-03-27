　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Xperia 10「早鳥大禮包」好評延長　21:9終極寬螢幕豐富你的春假

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Xperia 10「早鳥大禮包」好評再延長。（圖／Sony Mobile提供）

▲Xperia 10系列手機太熱銷，一度造成市場缺貨。（圖／Sony Mobile提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Sony Xperia 10系列甫上市即引發手機市場熱切關注，並推出一系列「早鳥大禮包」首購好禮與體驗活動；但由於Xperia 10 系列市場熱銷造成缺貨，因供貨不及無法滿足即將於3月底截止的首購優惠期間消費者購機，特別延長「早鳥大禮包」首購優惠期間至2019年4月15日。

Sony Mobile總經理林志遠表示，Xperia 10 系列開賣至今佳評如潮追加不斷，因應消費者手機使用習慣，21:9比例寬螢幕不僅只是帶來滿版的視覺震撼，手感更好、更好握拿，分割螢幕的多工處理等應用特色也深受消費者喜愛，滿足沉浸式娛樂體驗與手機日常實用性。此外， Xperia 10 系列所推出的時尚色系，包含Xperia 10 Plus軍藍、Xperia 10酷粉等更廣受消費者青睞。

▼Xperia 10系列首購優惠好禮「早鳥大禮包」好評再延長。（圖／Sony Mobile提供）

▲▼Xperia 10「早鳥大禮包」好評再延長。（圖／Sony Mobile提供）

Sony Mobile為回饋消費者的支持，特別規劃「早鳥大禮包」首購活動好評再延長，原先於3月底截止的購機贈禮活動，將開放加碼至2019年4月15日止。消費者即日起至4/15，於全台通路購買Xperia 10、Xperia 10 Plus任一款（單機選購或是搭配資費方案皆可，參加預購的消費者也可以申請），於指定時間前上網完成登錄，就能獲得「早鳥大禮包」。內含手機保護殼、觸控式補光燈手機架、藍牙自拍棒，價值高達1,590元整，讓消費者購買Xperia 10系列即擁有實用配件。

ET快訊
快訊／中央銀行國庫局30歲女墜樓！「臟器外露」當場慘死
每年加薪5000！資訊公司徵才「英文越爛越好」…背後原因有洋
快訊／34家新版必比登推介名單出爐！名單大洗牌　12家新進店

關鍵字：Xperia 10,早鳥大禮包

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Xperia 10「早鳥大禮包」好評延長　21:9終極寬螢幕豐富你的春假

Galaxy A20、A30大螢幕、大電量新上市　A8s也推新色搶女性商機

狂打隱私議題　外媒：蘋果不惜舉辦一場發表會來攻擊臉書及Google

5G手機結合XR頭盔　宏達電聯手高通打造一體機方案

三星發表最新中階機生力軍Galaxy A70！　最大螢幕、電量搶市

華為發表P30、P30 Pro　改寫智慧手機拍照規則

DxOMark排行榜再刷新　華為P30 Pro獲得112高分

華為P30系列亮相　潛望式鏡頭設計讓余承東大嗆iPhone、三星

影／「阿保智慧音箱」聽得懂台語　中保攜手立華打造在地化智能語音

找出安全漏洞！2青年成功「駭走」一輛Model 3及千萬獎金

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

Xperia 10「早鳥大禮包」好評延長　21:9終極寬螢幕豐富你的春假

Galaxy A20、A30大螢幕、大電量新上市　A8s也推新色搶女性商機

狂打隱私議題　外媒：蘋果不惜舉辦一場發表會來攻擊臉書及Google

5G手機結合XR頭盔　宏達電聯手高通打造一體機方案

三星發表最新中階機生力軍Galaxy A70！　最大螢幕、電量搶市

華為發表P30、P30 Pro　改寫智慧手機拍照規則

DxOMark排行榜再刷新　華為P30 Pro獲得112高分

華為P30系列亮相　潛望式鏡頭設計讓余承東大嗆iPhone、三星

影／「阿保智慧音箱」聽得懂台語　中保攜手立華打造在地化智能語音

找出安全漏洞！2青年成功「駭走」一輛Model 3及千萬獎金

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋　純白小帳棚發呆一下午

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

張懸懷孕「害喜狀況嚴重」　結婚倒數：張鈞甯是乾媽！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

3C家電熱門新聞

小米100W快充　4000mA..

美國直擊／蘋果推出Apple ..

除收回訊息...LINE「隱..

華為P30系列亮相

蘋果上架iPhone SE特別..

三星Galaxy A70大螢幕..

華碩驚爆遭駭客入侵　用戶電腦恐..

2青年成功「駭走」一輛Mode..

華為發表P30、P30 Pro

華碩驚爆遭駭客植入病毒　官網提..

AirPower出現在AirP..

華為P30 Pro獲DxOMa..

小米9、紅米Note 7 3/..

宏達電聯手高通打造5G、XR一..

更多熱門

相關新聞

中華電Xperia 10月付999、手機0元

SONY Xperia 10全系列，於2019年MWC亮相後即話題不斷，21:9終極寬螢幕，為消費者帶來全方位的沉浸式體驗。為滿足索粉需求，中華電信獨家上市Sony Xperia 10全系列手機，除了Xperia 10外，也備齊Xperia 10 Plus，提供索粉多元購機選擇。

Xperia 10系列、L3電信三雄資費公布

Sony Mobile新機3/8正式開賣

Xperia 10系列、L3下週在台上市

索尼確認將發表21:9螢幕手機

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面