美逼中東歐禁用中國設備　陸外交部：沒證據卻干涉別國內政

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日（當地時間）表示，中歐國家若使用華為的設備，可能會對當地的國安造成風險。對此，中國大陸外交部13日表示，美方動用國家力量打壓中國企業的正當發展權利和利益，以政治手段干預經濟行為，這是極其虛偽、極不公正，也是極不道德的。

綜合外電報導，蓬佩奧在匈牙利進行訪問時稱，匈牙利如果允許華為在當地擴張，民眾的私隱可能會面臨風險。他表示，華府有義務向盟友分享訊息，儘管盟友可以自行決定是否使用這些產品，但若華為設備與美國電訊設備出現在同一個地方，美國將很難繼續與相關盟友繼續合作。

▼美國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

在2月13日的外交部例行記者會上，有記者問，蓬佩奧在匈牙利警告匈方如部署華為設備將導致兩國合作困難後，在訪問斯洛伐克期間表示，有必要防范中國通過經濟和其他方式造成斯方對華依賴並操縱斯政治體制；此外，蓬佩奧在訪問波蘭時又表示，如果波蘭放棄與中國合作將有利於美在波部署軍事基地，中方對此有何評論？

對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方關注蓬佩奧國務卿中東歐之行，對他的相關言論表示關切；中國與美國有著根本的不同：干涉別國內政從來不是中國的政策，操縱別國政治也絕非中國的興趣和特長。

華春瑩說，「這個世界上，到底是誰長期以來，包括直到現在都熱衷於干涉別國內政、不擇手段操縱別國政治甚至推動尋求別國政權更迭，國際社會對此都看得清清楚楚，也都有自己明確的判斷。」

華春瑩強調，美方在拿不出任何確鑿證據的情況下，編造種種「莫須有」的罪名，炮製各種各樣的「威脅論」，實質只有一個，就是動用國家力量打壓中國企業的正當發展權利和利益，以政治手段干預經濟行為，「我認為這是極其虛偽、極不公正，也是極不道德的。希望美方能真正遵守自由公平競爭的市場原則，真正維護公平、公正、非歧視的市場環境。」

華春瑩還表示，「我還想送美方一句中國古人的話：勿以善小而不為，勿以惡小而為之。希望美方能夠多做一些有利於世界和平穩定和發展的好事。」