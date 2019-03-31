華聞快遞／大連24小時書店首亮相！　打造濱城文化新地標

▲大連24小時書店首亮相。（圖／CFP）



《遼寧》大連24小時書店首亮相！ 打造濱城文化新地標

大連首家24小時書店「盛文·北方新生活」29日亮相中山區，別緻的裝修風格和知識服務體系內容，該書店將被打造成濱城文化新地標。此外，這次項目也聘請了台灣知名空間設計師設計，以義大利文藝復興為設計主題呈現新古典歐式風格。（大連日報）

《福建》福建253個重大項目集中開工 總投資3001億元人民幣

福建省政府指出，為堅持高質量發展落實趕超，強化項目帶動與支撐，推動項目早開工、多開工，該省部署各地27日至29日集中開工253個重大項目，總投資3001億元（人民幣，下同）。（福建日報）

《吉林》18餘萬畝數字化現代農場落戶吉林省

吉林省洮南市將打造總面積為18.91萬畝的數字化現代生態農場，消費者只需動動手指，便可成為數字化現代農場主，實現用戶和農場同耕共種，共治共享，為消費者提供「農場到餐桌」的一站式服務平台。（吉林日報）

《浙江》杭州擴大有效投資 預計全年重點項目投資2112億元

杭州擴大有效投資暨「5433」工程推進大會30日指出，1月至2月，杭州擴大有效投資贏得「開門紅」，固定投資增長11.5%，綜合交通「5433」工程投資額累計突破1000億元，2019全年重點投資438個項目、2112億元。（浙江日報）

▼杭州預計2019全年投資重點項目2112億元。（圖／視覺中國CFP）



《北京》大興瀛海集體租賃房開工 提供近3300套房源

大興瀛海集體租賃住房項目29日開工，臨近地鐵，未來可提供近3300套面積、戶型多樣的房源。據了解，該項目定位主要面向為在北京工作、生活的南部地區居民。（北京日報）

《河北》河北重點幫扶4918家服務業企業擴規提檔

河北省「雙創雙服」活動領導小組辦公室日前印發《精準服務重點服務業企業專項工作實施方案》，提出從規模以上服務業企業中確定4918家企業，深入調查梳理制約企業發展的障礙和瓶頸等突出問題，實現高質量發展。（河北日報）

《黑龍江》黑龍江省2018年新增4970家科技型企業

黑龍江省科技工作會議29日指出，2018年，黑龍江省通過實施新一輪科技型企業三年行動計劃，新登記且有納稅申報的科技型企業4970家，有1721家企業入庫登記為全國科技型中小企業，新認定高新技術企業445家，總數達到1150家，增長23.8%。（黑龍江日報）

《天津》總投資4559億元 天津積極構建新型產業體系

天津市工業和信息化局28日指出，2019年天津將實施工業固定資產投資與技術改造項目527項，總投資達到4559億元，其中，續建項目320項，總投資2722億元；新開工項目207項，總投資1837億元。（天津日報）

▼天津投資4559億元，構建新型產業體系。（圖／CFP）

