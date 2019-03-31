攜鷹擊-12擊退美航母　4架轟-6KH部署廣西海航基地

▲衛星照顯示疑似轟-6KH轟炸機現身廣西某海軍航空兵基地。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

應對美艦頻繁巡航南海，解放軍首批4架轟-6KH轟炸機已部署廣西某海軍航空兵基地。據了解，轟-6KH（也稱轟-6J）為轟-6K升級後的海軍版本，其航程可達8000公里，同時搭載6-8枚射程500公里鷹擊-12反艦導彈，被中國視為打擊美航母的新利器。

事實上《央視》在2018年就已披露中國海軍的轟炸機編隊已經開始接收一款新型轟炸機，這款新型轟炸機就被命名為轟-6KH。與原版轟-6K相比，轟-6KH的外形改變並不大，主要換裝新型火控系統和加裝反艦導彈的掛架，可攜帶6-8枚鷹擊-12超音速反艦導彈。此外，根據作戰需求，還能加裝KG800大型電子戰吊艙，可配合海面作戰部隊，對區域內的敵方艦艇進行電子壓制或干擾。

當然轟-6KH手中最大殺手鐧無疑是具有末端超音速突防能力的鷹擊-12反艦導彈，未來將成為解放軍反航母作戰體系中的空中發射版。官方資料顯示，鷹擊-12使用轟炸機進行發射射程可達500公里，而該導彈飛行階段以2馬赫的速度進行巡航，在接近目標時，將會以4馬赫的速度進行末端突防，對於現役的防禦系統而言，攔截概率極低且「攔截的機會只有一次」。也就是說，一旦攔截失敗，意味300公斤的高爆彈頭將會將一艘大型水面戰機送入海底。

▼央視曾公開轟-6發射鷹擊-12導彈連續畫面。（圖／翻攝自觀察者網）

中國知名軍評陳光文也指出，轟-6KH繼承轟-6K的8000公里航程與3500公里作戰半徑，因此攜帶鷹擊-12的轟-6KH理論上具有攻擊4000公里海域的海上目標的能力。從這個範圍來看，已經完全覆蓋南海海域與第一和第二島鏈，整個的打擊區域已和東風-26中遠程彈道導彈相差無幾。

該分析認為，中國未來很可能會在東部與南部兩個方向各部署12架轟-6KH機隊，如此一來每個方向上就能具有一次發起72枚鷹擊-12攻擊的能力，這就足以一次擊退或者消滅一支航母編隊。此外，攜帶鷹擊-12的轟-6KH還能與東風-21D和東風-26反艦彈道導彈構成不同的突防彈道，進而讓美軍航母編隊的防禦手段手忙腳亂。

▼美軍卡爾文森號航母戰鬥群。（圖／翻攝自美國海軍官網）