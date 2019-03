「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

▲ 女學生發現了外貌評分表後,決定採取行動。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者林書荷/編譯

美國馬里蘭州一群男高中生一年多前製作了一份「外貌評分表」,近期被流傳開來,內容將校內的女同學依照外表評比,滿分為10分,有人得了9.4分、有人被認為只有5.5分。女學生們對於這種行為忍無可忍,於是聯合在一次會議中發表演講,震撼了眾多師生,更讓製作評分表的男同學站出來道歉,成功扭轉了校內風氣。

女高中生貝貝哈尼(Yasmin Behbehani)一天走進教室時,朋友施密特(Nicky Schmidt)問她是否看過這份表單,「我們都被評分了。」貝貝哈尼並不願看這份「排行榜」,也不想知道自己是否在上面。她才花4年從進食障礙中復原,過去一段時間努力不把自己與他人比較。然而,本月初在一個早晨的課堂中,貝貝哈尼收到了一封簡訊,內容就是這份評分表的截圖。

這份表單是男學生在手機上打出來的,上頭有18位女學生的姓名,貝貝哈尼也在自己的名字旁看到了分數。《華盛頓郵報》指出,這樣的評分表多年來並不少見,也不是第一次在Bethesda-Chevy Chase高中發生。然而,在當今#MeToo運動崛起的時代,女學生們決定不能繼續容忍這樣的事,而是成為勇於改變的世代。

“We want to know what the school is doing to ensure our safety and security,” Nicky Schmidt said. “We should be able to learn in an environment without the constant presence of objectification and misogyny.”https://t.co/FpACSKCTgC pic.twitter.com/gKnHiiU368