「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

▲ 女學生發現了外貌評分表後，決定採取行動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林書荷／編譯

美國馬里蘭州一群男高中生一年多前製作了一份「外貌評分表」，近期被流傳開來，內容將校內的女同學依照外表評比，滿分為10分，有人得了9.4分、有人被認為只有5.5分。女學生們對於這種行為忍無可忍，於是聯合在一次會議中發表演講，震撼了眾多師生，更讓製作評分表的男同學站出來道歉，成功扭轉了校內風氣。

女高中生貝貝哈尼（Yasmin Behbehani）一天走進教室時，朋友施密特（Nicky Schmidt）問她是否看過這份表單，「我們都被評分了。」貝貝哈尼並不願看這份「排行榜」，也不想知道自己是否在上面。她才花4年從進食障礙中復原，過去一段時間努力不把自己與他人比較。然而，本月初在一個早晨的課堂中，貝貝哈尼收到了一封簡訊，內容就是這份評分表的截圖。

這份表單是男學生在手機上打出來的，上頭有18位女學生的姓名，貝貝哈尼也在自己的名字旁看到了分數。《華盛頓郵報》指出，這樣的評分表多年來並不少見，也不是第一次在Bethesda-Chevy Chase高中發生。然而，在當今#MeToo運動崛起的時代，女學生們決定不能繼續容忍這樣的事，而是成為勇於改變的世代。

“We want to know what the school is doing to ensure our safety and security,” Nicky Schmidt said. “We should be able to learn in an environment without the constant presence of objectification and misogyny.”https://t.co/FpACSKCTgC pic.twitter.com/gKnHiiU368 — Womens March Chi (@womensmarchchi) March 27, 2019

一名女學生施瓦茨（Lee Schwartz）表示，「雖然我的好朋友們會跟我聊天、相處，但知道在這些表象底下，他們默默地給我打分數，這確實感覺被背叛了」，「我是他們的朋友，卻也是個數字。」女學生們除了感到被侵犯、被物化，就連起身上廁所都感到不自在，深怕同學會掃視她們的身體、修改那些評分的小數點。

這群女高中生決定向校方檢舉這件事，要求除了適當處份，還必須向全校公開說明這種負面文化。校方之後讓一名男學生留校查看，不過這項懲處並不會顯示在他的在校紀錄中。對於這種處置方式不滿的施密特於是聯絡了15名女同學，聯合在隔天向校方抗議，「告訴他們我們感到不安全，也厭倦了這樣的毒性文化。」

最後，約有40名學生現身，也與校方達成共識，決定在國際婦女節當天召開會議。當天有80多名到場，在兩個半小時內，許多女孩發表了熱烈的演說，訴說成長過程中遭受性騷擾的經歷。最先製作評分表的那位18歲男孩也在場中，他聽完後站起身，承認自己的行為並且道歉。

這位匿名的男學生受訪時表示，在場中這麼長時間被那麼多人點名，是一件壓力很大的事。他坦承，當在既定文化中，談論他人的外貌被視為正常的事時，製作評分表看似沒什麼，「我知道自己在這個世界上擁有一定的特權。我是白人男性，就讀很富有的高中。我很容易忘了行為的後果，也會認為自己身處許多事物之上。」

在這次會議之後，這所高中的男、女學生幾乎每周都會在中午時聚集，討論如何避免這類事件再度發生，而那名男學生也參與其中。他表示，很後悔製作那份評分表，也感激這些女生站出來說話，而這個回憶會深深烙印在心中， 「時代不一樣了，很多事情真的需要改變」。