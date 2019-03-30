　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲▼ 憂鬱,傷心,哭泣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 女學生發現了外貌評分表後，決定採取行動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林書荷／編譯

美國馬里蘭州一群男高中生一年多前製作了一份「外貌評分表」，近期被流傳開來，內容將校內的女同學依照外表評比，滿分為10分，有人得了9.4分、有人被認為只有5.5分。女學生們對於這種行為忍無可忍，於是聯合在一次會議中發表演講，震撼了眾多師生，更讓製作評分表的男同學站出來道歉，成功扭轉了校內風氣。

女高中生貝貝哈尼（Yasmin Behbehani）一天走進教室時，朋友施密特（Nicky Schmidt）問她是否看過這份表單，「我們都被評分了。」貝貝哈尼並不願看這份「排行榜」，也不想知道自己是否在上面。她才花4年從進食障礙中復原，過去一段時間努力不把自己與他人比較。然而，本月初在一個早晨的課堂中，貝貝哈尼收到了一封簡訊，內容就是這份評分表的截圖。

這份表單是男學生在手機上打出來的，上頭有18位女學生的姓名，貝貝哈尼也在自己的名字旁看到了分數。《華盛頓郵報》指出，這樣的評分表多年來並不少見，也不是第一次在Bethesda-Chevy Chase高中發生。然而，在當今#MeToo運動崛起的時代，女學生們決定不能繼續容忍這樣的事，而是成為勇於改變的世代。

一名女學生施瓦茨（Lee Schwartz）表示，「雖然我的好朋友們會跟我聊天、相處，但知道在這些表象底下，他們默默地給我打分數，這確實感覺被背叛了」，「我是他們的朋友，卻也是個數字。」女學生們除了感到被侵犯、被物化，就連起身上廁所都感到不自在，深怕同學會掃視她們的身體、修改那些評分的小數點。

這群女高中生決定向校方檢舉這件事，要求除了適當處份，還必須向全校公開說明這種負面文化。校方之後讓一名男學生留校查看，不過這項懲處並不會顯示在他的在校紀錄中。對於這種處置方式不滿的施密特於是聯絡了15名女同學，聯合在隔天向校方抗議，「告訴他們我們感到不安全，也厭倦了這樣的毒性文化。」

最後，約有40名學生現身，也與校方達成共識，決定在國際婦女節當天召開會議。當天有80多名到場，在兩個半小時內，許多女孩發表了熱烈的演說，訴說成長過程中遭受性騷擾的經歷。最先製作評分表的那位18歲男孩也在場中，他聽完後站起身，承認自己的行為並且道歉。

這位匿名的男學生受訪時表示，在場中這麼長時間被那麼多人點名，是一件壓力很大的事。他坦承，當在既定文化中，談論他人的外貌被視為正常的事時，製作評分表看似沒什麼，「我知道自己在這個世界上擁有一定的特權。我是白人男性，就讀很富有的高中。我很容易忘了行為的後果，也會認為自己身處許多事物之上。」

在這次會議之後，這所高中的男、女學生幾乎每周都會在中午時聚集，討論如何避免這類事件再度發生，而那名男學生也參與其中。他表示，很後悔製作那份評分表，也感激這些女生站出來說話，而這個回憶會深深烙印在心中， 「時代不一樣了，很多事情真的需要改變」。

ET快訊
騙點數被拆穿！茶妹淚訴錢難賺　高雄哥超憐憫…7千人笑噴
神形容記憶中的味道！學生「87字短文」千人看完吐翻

關鍵字：外表評分,高中,馬里蘭州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

幹細胞配對成功！萬人驗血救癌童　母興奮喊：活命機率大增

英脫歐協議3度闖關失敗！梅伊下周PK議員方案：不通過就重組國會

德國延長武器禁令6個月！零件也不准…影響沙國48架戰鬥機4000億訂單

光滑男大勝！87.7%女孩討厭男友有體毛：缸裡都飄著他的毛

川金破局內幕「英韓文件曝光」 　路透：川普要北韓轉交核武給美國

2020年是最後一次民主選舉？　華郵記者憂：台灣變香港

遭指控強吻、摸腿！　全美首位非裔州長「邀約女大生同居」

馬杜洛政府宣布「褫奪瓜伊多公權15年」　紅十字會將救援委國

影／蘋果證實：AirPower無線充電器「計畫已死」　取消上市

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

幹細胞配對成功！萬人驗血救癌童　母興奮喊：活命機率大增

英脫歐協議3度闖關失敗！梅伊下周PK議員方案：不通過就重組國會

德國延長武器禁令6個月！零件也不准…影響沙國48架戰鬥機4000億訂單

光滑男大勝！87.7%女孩討厭男友有體毛：缸裡都飄著他的毛

川金破局內幕「英韓文件曝光」 　路透：川普要北韓轉交核武給美國

2020年是最後一次民主選舉？　華郵記者憂：台灣變香港

遭指控強吻、摸腿！　全美首位非裔州長「邀約女大生同居」

馬杜洛政府宣布「褫奪瓜伊多公權15年」　紅十字會將救援委國

影／蘋果證實：AirPower無線充電器「計畫已死」　取消上市

蔡英文接見捷克帥市長　再喊「台灣始終未接受九二共識」

日職／陽岱鋼敲安打推進還跑回1分　巨人領先廣島

新車內建達美樂訂購App　走到哪都有香噴噴披薩可以嗑

菊池雄星白繳優質先發　紅襪莫爾蘭代打3分砲轟走首勝

日職／王柏融第2戰　首打席二壘滾地球2戰第3次

連假不怕塞車啦！台中超狂汽旅大集合　能玩能睡能開趴

兒童節全家一起出去玩　這7家主題樂園12歲以下免費入園

高雄市政府四維中心8天祝融來訪2次　疑男廁電風扇短路釀禍

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

網購買鞋不合腳？雲科大生發明量腳APP得金牌　俄羅斯發明展台奪26金

國際熱門新聞

他宣稱從2045年時空穿越！上..

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事..

圍觀車禍　卡車撞人群18死

9歲童觸電　繼父搶救倒地雙亡

蘋果證實：AirPower「計..

惡魔父子殘忍射殺3黑熊母子影片..

撒旦妹找男友重口味床戰　完事剁..

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

海中巨鯊只剩半截！疑遭神秘獵殺..

夫妻愛的掌聲後拔不出　痛到交疊..

海邊老出現加菲貓電話！30年謎..

他大峽谷拍照直接滑落　救援隊吊..

餵鯨頭鸛狂搖頭　網笑：難怪會絕..

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉..

更多熱門

相關新聞

路透：川普要金正恩轉交核武給美國

川金二會破局收場，但根據路透社29日獨家消息，就在2月28日原定簽署河內宣言的這一天，美國總統川普在飯店轉交一份文件給北韓，要求平壤當局轉交所有核武及燃料至美國，外傳這是川普首次親自向北韓領導人金正恩明確解釋美方立場的無核化涵義。只不過，當日2人的午宴臨時取消，川普提前舉辦記者會，並於會後直接搭機返美。

全美首位非裔州長遭控強吻女大生

蘋果證實：AirPower「計畫已死」

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

川普經濟顧問：美中貿易談判有大進展

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

用路人注意！7交通新制4/1上路

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面