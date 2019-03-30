遭指控強吻、摸腿！　全美首位非裔州長「邀約女大生同居」

▲ 美國維吉尼亞州前州長威爾德（L. Douglas Wilder）（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國首位民選非裔州長威爾德（L. Douglas Wilder）遭到一名女大生指控性騷擾，震驚政壇。現年22歲的受害人布萊克（Sydney Black）控訴，被威爾德強吻、摸腿，還邀約同居，但礙於威爾德德高望重，害怕他的權力可能影響到自己的求學和職涯，因此一直掙扎是否揭露這件事，最後為了女性著想，選擇了公開。

據《華盛頓郵報》報導，布萊克是維吉尼亞聯邦大學（VCU）的學生，也在該校的政府和公共事務學院擔任助理，而威爾德當時擔任該學院的榮譽教授。2017年2月，威爾德帶著布萊克共進晚餐，慶祝她20歲生日，期間還為她點了調酒。

▼ 88歲的威爾德在美國政治界佔有一席之地。（圖／達志影像／美聯社）



布萊克表示，飯後被威爾德帶回住處，在未經同意的情況下遭到強吻、摸大腿。接下來的一個月，威爾德請她吃飯道歉，承諾幫她進入霍華德大學法學院、提議帶她去巴黎等地旅行，還邀她同居。布萊克說，自己明確表達「不想要有這種親密關係」。3個月後，威爾德表示沒有足夠資金負擔她的職位。

布萊克被迫在2018年秋天輟學，之後重新註冊。布萊克告訴《華郵》，自己原先以為威爾德是「開啟我未來的鑰匙」。威爾德對於這項醜聞尚未回應，88歲的他是前維吉尼亞州州長，《紐約時報》指出，身為美國首位民選非裔州長，威爾德在美國政治界佔有一席之地。