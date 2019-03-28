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懷疑啊！伏地挺身預備　連做40下才是「心臟強大的男人」

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▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲哈佛大學研究指出，能夠連做40下伏地挺身的男性，罹患心血管疾病風險較低。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

記者林彥臣／綜合報導

你伏地挺身可以連續做幾下呢？美國哈佛大學研究指出，可以連續做40下以上的伏地挺身的男性，未來10年罹患心血管疾病的風險，比起做不到10下的男性還低96%。專家建議，可把伏地挺身作為醫生在評估病患心血管疾病風險的一種廉價且客觀的檢測方式。

哈佛大學公共衛生學院在《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association JAMA）發表這項研究，研究1104名平均年齡40歲，平均BMI指標28.7都來自印第安納的消防員，進行10年的追蹤研究，有37名受測者因心血管疾病死亡。

研究結果指出，一開始初步檢查時，能夠在固定時間內做到40次以上伏地挺身的消防員，比起做不到10下伏地挺身的人，未來10年罹患心血管疾病的風險大幅降低96%。完成21-30次伏地挺身的男性，罹患冠狀動脈疾病或心臟病的風險，大概是做不到10下伏地挺身者的1/4。

「能做到11次以上伏地挺身的受測者，將來罹患心血管疾病的風險大幅降低」，研究結論指出。

研究團隊意外發現，男性進行伏地挺身的次數和心臟健康的關聯，竟高於和有氧能力間的關係，但該研究僅為觀察性報告。梅奧診所心臟內科教授Gerald Fletcher認為，伏地挺身的測試並無法準確預測每個人發生心臟疾病的可能性。

不過也有專家認為「這不是一個好的衡量標準」，因為有些人可能曾因工作或運動傷害導致手部肌肉、骨骼損傷，因此無法好好進行伏地挺身，所以若要評估心血管健康與否，或許不能靠單做伏地挺身斷定。並指出伏地挺身主要為針對特殊職業者的運動能力評估，像是警察、消防員或是醫護人員，並不適合一般社會大眾。

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關鍵字：伏地挺身,心臟病,心血管疾病,哈佛大學

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