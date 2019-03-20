放下手機　耶魯教授教你「5招撇步幸福小撇步」

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3月20日是一年一度的國際幸福日，如果你沒有感受到幸福的話，請別擔心，因為獲得幸福的方式如同運動員和音樂家一般，只要努力練習，每個人都有機會可以成為一個更幸福的人。美國耶魯大學認知和心理學教授桑托斯（Laurie Santos）表示，「科學證明，幸福需要有意識地努力，但這不容易，需要時間練習。」

根據英國BBC報導，在耶魯大學頗為知名的桑托斯，她開的課「心理學和美好生活」曾創下1200名學生同時選修的紀錄，更成為該校317年以來的歷史中，最受歡迎的課程。她表示，「變得幸福不是自然而然發生的，你需要練習以更好地掌握」，因此，她列出5項邁向幸福之路的小撇步，讓人人都有機會創造幸福人生。

第一、寫一份感恩清單

桑托斯要求學生每晚都寫下他們感恩的事情，持續一周。她表示，這聽起來可能很簡單，但能夠堅持下去的學生「確實更幸福」。

第二、睡飽飽、睡好好

這項挑戰要求每天晚上都須睡滿8小時，一樣維持一周，看似簡單卻是最難實現的一點。桑托斯說，「或許看似很蠢，但是我們知道睡得更多，睡眠質量更好會降低你患優鬱症的風險，並且提升你的積極態度。」

第三、每天冥想10分鐘

桑托斯分享自己學生時期時，常常冥想的習慣讓她感覺非常良好。現在身為教授的她，為了展現冥想和其他需要你專注的活動可以讓人感到更幸福，因此，她邀請學生參與幾項研究。

第四、多花時間陪家人和朋友

研究表明，如果多花時間和親朋好友度過美好時光，有助於幫助提升快樂感，因為花時間和自己喜歡的人相處，在心裡學上稱之為「健康的人際和社會關係」，能夠有效提高受測者的健康狀態。

第五、少用社交媒體，多花時間建立實際聯繫

桑托斯說，社交媒體會創造出一種虛假的幸福感，但重要的是，不應該被這種虛假幸福感完全佔據，因為最新研究顯示，像是臉書、IG等社交媒體重度使用者，卻遠遠不比不常使用的人來得幸福。

總結上述5項小撇步，其實過上幸福生活並不困難，如果想要過更幸福的生活，就應該多懷感恩的心，每天睡飽睡滿，花些許時間整理思緒、屏除雜念，重要的是，要經常放下手機，遠離社交媒體，多利用時間陪伴家人、朋友，才能創造美好又幸福的生活。