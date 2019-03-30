英脫歐協議3度闖關失敗！梅伊下周PK議員方案：不通過就重組國會

▲英國首相梅伊（Theresa May）計畫在下周再次進行脫歐表決。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議29日被下議院第3度否決，但她仍計畫下周再次進行表決，不過這次會先讓下議院於4月1日對議員提出的替代方案進行投票，獲得多數通過的方案再與梅伊的「協議」一戰高下。梅伊暗示，若最終還是沒能通過任何一案，國會將可能面臨改選，「英國需要另一條能夠前進的路」。

綜合外媒報導，由於協議再次遭到否決，梅伊必須在4月12日前向歐盟提出其他方案，否則將會導致無協議脫歐。梅伊向國會表示，英國必須找出脫歐的替代方案，一旦採取替代方案，英國「幾乎肯定」要參與5月的歐洲議會選舉。

梅伊暗示，若國會下一次的表決仍然流產，將可能啟動國會重新改選。梅伊的幕僚仍希望她提出的脫歐協議能在下周表決過關，讓英國能在5月22日正式脫歐，而不需要參與歐洲議會選舉。

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▲梅伊暗示表決若再失敗的話，將啟動國會改選。（圖／路透）

政府消息人士表示，梅伊先讓國會於4月1日針對議員提出的替代方案進行「指示性表決」（indicative votes），選出最受歡迎的方案，再與她的脫歐協議進行最終表決。與此同時，工黨（Labour Party）黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，梅伊的方案現在就必須改變，或者是梅伊主動請辭。

梅伊第3度向國會下議院提交歐盟同意的脫歐協議，她在29日表決前承諾，若她的脫歐協議版本過關，將會下台交代，因此吸引保守黨（Conservative Party）、曾任英國外交部長的強森（Alexander Johnson）與前脫歐大臣（Dominic Raab）支持。結果還是遭到保守黨內28名「強硬脫歐派」議員杯葛，加上友黨北愛民主統一黨10名議員也投下反對票，最終以58票的差距闖關失敗。