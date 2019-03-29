快訊／英國脫歐協議第3度闖關！344反對、286贊成再遭否決　「硬脫歐」機會大增

▲英國脫歐協議第3度闖關，以58票差距再度遭國會否決。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）今（29）日第三度向國會下議院提交歐盟同意的脫歐協議，結果344票反對、286票贊成，以58票的差距再度遭到否決，梅伊必須在4月12日已延長的期限前再向歐盟說明下一步策略，並且嘗試闖關成功，否則最後將導致「無協議脫歐」發生。

原定今（29）日脫歐生效，歐盟上週同意梅伊申請延後脫歐期限，前提是必須在本週通過，英國便可延長至5月22日脫歐，如今再度闖關，以344票反對、286票贊成，58票的差距再度遭到國會否決，梅伊必須在4月12日之前向歐盟提出其他策略，否則將會導致無協議脫歐。

日前國會下議院針對8項脫歐選項進行「指示性表決」（indicative votes），包含無協議脫歐、共同市場、工黨提出的替代計畫等等，全部都被否決，儘管指示性投票雖然沒有約束力，但對政府具有參考性作用，加上下議院已通過修正案，下議院於25日進行投票通過修正案，讓議員們能針對脫歐協議的某些項目進行投票，等於宣告國會從梅伊手中奪回脫歐主導權。

梅伊與歐盟談妥的協議中，包含「退出協議」與「政治宣言」（political declaration）兩部分，前者是具有法律約束力的條文，包含所有英國退出歐盟的條款、公民權益、過渡期細節與愛爾蘭邊界問題，後者則是單純概述了脫歐後英國與歐盟的關係與未來發展。由於下議院議長貝爾考（John Bercow）先前不准再對相同協議進行表決，因此梅伊這次僅已部分內容進行投票，最後仍以失敗告終。