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「世界遺產」武夷山免門票！持台胞證或居住證立省1100

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▲▼武夷山。（圖／視覺中國）

▲武夷山風景區位於福建武夷山市。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

被譽為「世界遺產」的福建武夷山近日推出新優惠，持有台胞證或台灣居民居住證的人員能夠免門票進入景區，據悉，成人票一張價格約230元人民幣（約新台幣1100元）。近年來，到武夷山旅游的台灣人數逐年遞增，2018年全年累計接待18011人次，同比增長9.26%，目前已有1500多人次台灣民眾享受了該優惠。

▲中國武夷山─大紅袍景區。（圖／記者李姿儀攝）

▲武夷山─大紅袍景區。（圖／記者李姿儀攝）

武夷山1999年被列入「世界自然遺產和文化遺產名錄」，是繼泰山、黃山、峨嵋山－樂山大佛之後，大陸第四個列入世界雙重遺產的單位。景區共分為六大部分，分別是九曲溪景區、武夷宮-大王峰景區、雲窩-天游景區、虎嘯岩-一線天景區、水簾洞-大紅袍景區、遇林亭-蓮花峰景區。

▼九曲溪竹筏漂流。（圖／記者洪菱鞠攝）

▲中國武夷山─九曲溪竹筏漂流。（圖／記者洪菱鞠攝）

武夷山不是一座獨立的山峰，而是一片低山丘陵，屬於典型的丹霞地貌；自古即以「丹山碧水」著稱於世，被譽為「奇秀甲東南」。景區內風景秀麗，古蹟眾多，古閩越人在武夷山地區留下了武夷山崖墓群、閩越王城遺址等遺蹟，也是古代文人墨客踏足之地，譬如宋代朱熹就在此授徒講學，將理學發揚光大，成為一代儒宗。

▼武夷山必賞之劇，由張藝謀籌畫的「印象大紅袍」。（圖／林夕陽提供，請勿任意轉載）

▲武夷山必賞之劇，由張藝謀籌畫的「印象大紅袍」。（圖／林夕陽提供，請勿任意轉載）

此外，武夷山生產茶葉。武夷岩茶是烏龍茶中的極品，在茶業界有較高的知名度，1959年首次被評為中國十大名茶之一。岩茶中以大紅袍、白雞冠、鐵羅漢、水金龜等著名，其它品種還有瓜子金、金鑰匙、半天腰等品種。

▲▼ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

▲港澳台居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自大陸公安部網站）

大陸官方於去年9月1日開始核發「港澳台居住證」，推出大幅的優惠措施，包括解決在辦理鐵路網上購票、自助取票、旅館住宿、金融業務等不方便的問題。此外，持有台胞居住證者的人也能享用中央與居住地政府提供所謂的「3項權利、6項基本公共服務和9項便利」，這些意味著享有與大陸居民的「同等待遇」。

辦理要求則為港澳台居民在大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一者，根據本人意願，可依照本辦法規定申請領取；未滿16歲的港澳台居民，可由監護人代為申請領取居住證

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關鍵字：武夷山,惠台,台灣居民居住證,居住證,武夷岩茶

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