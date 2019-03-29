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投資者憂中美貿易衝擊！　周小川：談判越來越積極

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▲▼前中國人民銀行行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

▲前中國人民銀行行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

正值中美經貿第八輪磋商之際，中國人民銀行前行長周小川29日在博鰲亞洲論壇上表示，希望中美貿易談判盡快取得積極成果，儘管中美貿易談判的細節還沒有公布，但根據雙方最近釋放的一些信號來看，「談判的強勁正變得越來越積極。」此外，對於WTO改革，周小川說，如果不是非常成功的話，還要有其他辦法來支持自由貿易體系。

《21世紀經濟報導》指出，周小川說，自談判啟動以來，川普（Donald Trump）的推特以及媒體報導一直在引發公眾情緒的轉變，「有時候讓我們樂觀，有時候讓我們悲觀」，但川普最近的推特釋放出了積極的信號。

周小川表示，真誠希望雙方的談判盡快達成積極的共識；在全球經濟的背景下，如果雙方不能達成一致，將對中美經濟和世界經濟都造成很多問題。

周小川指出，在博鰲論壇的討論中，很多商業人士都表示，擔心中美貿易談判引發的不確定性，這使得他們放慢了投資步伐，「儘管這些人沒有直接受到雙方貿易關係的衝擊，但很多投資決策與中美貿易關係相關，或者與全球供應鏈有關。」

▲▼前中國人民銀行行長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

▲周小川在發表觀點。（圖／記者陳政錄攝）

談到世界貿易組織（WTO）改革討論時，周小川表示，「如果一兩個大的經濟體還是堅持採用單邊主義的做法，專注於簽署很多的雙邊自貿協定，把它們作為未來貿易體系中的主要組成部分，那麼，世貿組織改革就會遇到很多的挑戰和困難。」

對此，周小川表示，「我們必須還需要有第二套、第三套計劃；如果世貿組織改革不是非常成功的話，我們還需要有一套其他的辦法來支持自由貿易體系，並且遏制住保護主義。」

►►談中美經貿摩擦　周小川反批：美國太關注貨物貿易

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關鍵字：周小川,博鰲亞洲論壇,中美經貿第八輪磋商,WTO改革

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