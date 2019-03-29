快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，為政壇投下震撼彈。蔡英文28日出訪返台後，賴清德29、30連兩天將舉行新書發表會，預料蔡賴對決趨勢將升高。賴清德新書發表會致詞時一度激動哽咽，強調他寧願輸掉初選，也絕對不會傷害蔡英文總統。

賴清德致詞時提及，外界好奇他出新書是不是為了選舉，他鄭重強調不是這麼一回事，僅是要跟大家報告行政院長任內做了什麼事，針對特赦前總統陳水扁、台獨等備受關注的四大議題，賴清德說，他是要向國人報告、向歷史負責，執政功過應該要共同承擔，絕對不會有切割小英、逼宮總統等問題。

賴清德說，他要打一場典範級的初選、君子之爭，「超越個人派系，完全為了國家的君子之爭，我鼓勵民進黨公職不必表態，派系休兵、組織不要動員，大家用初選平台好好蔣理念，過去施政理念何在，哪些要改進，未來要把國家帶到何方，君子之爭的初選，才有辦法贏得國人對民進黨的支持」，他說到激動之處一度哽咽，「我寧願輸掉初選，都不可能傷害蔡英文總統」

▲賴清德新書發表會。（圖／記者張凱喨攝，下同）



賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》，作者是資深媒體記者郭瓊俐。郭瓊俐與賴清德相識超過20年，曾任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。

透過郭瓊俐長期跟訪和整理，紀錄賴清德2014至2017年在第二任市長任內的政績，2017至2019年擔任閣揆500天的作為，內容也會談到，賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折，面對議長黑金，遵守法令、不進議會的堅持，以及台南鐵路地下化，為所當為、面對誤解的承擔，除了深入剖析賴清德從政風格的魄力、魅力與決斷力，更提到賴清德將如何面對這塊土地過去和未來。