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「最傳奇打工仔」張勇身價達600億　打下阿里12兆江山成接班人

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▲▼張勇。（圖／CFP）

▲ 現任阿里巴巴集團董事長兼CEO張勇。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

2018年9月10日，阿里巴巴集團創始人馬雲發佈公開信，宣布自2019年9月10日起，將不再擔任阿里巴巴集團董事長，由現任阿里巴巴集團CEO張勇（人稱「逍遙子」）接任。「我從今日起會全面配合張勇，為我們的組織過渡做好準備。」

綜合陸媒報導，張勇被稱為是阿里巴巴「最傳奇打工仔」，2007年，張勇以淘寶網CFO的身份加入阿里巴巴，2008年開始兼任淘寶網首席運營官兼淘寶商城總經理，短短2年時間，他就讓馬雲的淘寶網實現了盈利，

2011年淘寶商城獨立業務天貓後，張勇出任天貓總裁，並將阿里巴巴的B2C業務做大做強，在他的帶領下，天貓已經成為全球最大的B2C電商平台之一。

2009年，張勇領導創立了阿里巴巴最重要的里程碑「雙11狂歡購物節」，如今已成全球最大的網購狂歡節，第一次雙11購物狂歡節，銷售額就達到了5200萬人民幣（約2.3億台幣）成績；時隔10年，僅天貓在雙11購物節當天的銷售額，就比平時多了4600倍。阿里巴巴取得如此佳績的背後，離不開阿里巴巴CEO張勇及其團隊的辛勤付出。

2013年9月，張勇擔任阿里巴巴集團首席運營長，全面負責阿里巴巴集團國內和國際業務的運營，帶領阿里巴巴集團成功完成轉型，並推出了讓大陸消費者可以購買全球品牌的電商平台——天貓國際；此外，他也主導了阿里巴巴集團多項重要戰略投資，包括海爾電器、銀泰商業集團和新加坡郵政等。

▲馬雲2019年將卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇。（圖／CFP）

▲馬雲卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇。（圖／CFP）

2015年5月，張勇出任阿里巴巴集團CEO，當時馬雲在公開信中自嘲自己過去總是說：「天不怕、地不怕，就怕 CFO 做 CEO，而逍遙子是 CFO 出身。」但他也認為，「任何事總有意外，而且這個意外是那麼的讓人驚喜。」而張勇也並未令他失望，兩次對組織體系進行重大升級的任務，算是順利完成了CEO這個極富挑戰工作的試驗。

而自2019年9月10日起，張勇接替了馬雲，成為阿里巴巴集團新一任董事長。馬雲在公開信中指出，「他和他的團隊已經贏得了客戶、員工和股東們的信任和支持。阿里巴巴的接力火炬交給他和他領導的團隊，我認為這是我現在最應該做的最正確決定。這幾年我和張勇的合作配合經歷，讓我對他和他領導的新一代阿里巴巴領導團隊充滿信心！」

僅僅11年的時間，張勇在阿里巴巴從一個淘寶網CFO成為阿里巴巴集團接班人，隨著阿里巴巴的市值達到了3935億美元（約12兆台幣），張勇也為自己贏得了20億元（約616億台幣）的個人身價。根據富比士公佈的《2018年中國上市企業最佳CEO》排行榜，阿里巴巴CEO張勇排名第二，僅次於排名第一的騰訊控股CEO馬化騰。

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