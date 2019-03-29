盧森堡加入一帶一路　中國：願看到「繁榮穩定」的歐洲

▲李克強與貝泰爾。（圖／中國政府網）

大陸中心／綜合報導

中國國務院總理李克強27日與盧森堡首相貝泰爾（法語：Xavier Bettel）進行會面，並在會面後簽署「一帶一路」諒解備忘錄與金融合作文件。李克強說，盧森堡是歐盟重要成員，中方支持歐洲一體化，雙方在應對氣候變化、維護多邊主義和自由貿易的問題上持相同看法，中方願意看到「繁榮穩定」的歐洲。

義大利經濟發展部副部長杰拉奇（Michele Geraci）26日在博鰲亞洲論壇2019年年會上說明，據他了解，除了義大利以外，還有兩個G7（七大工業國組織）國家會簽署「一帶一路」條約，只是不方便透露是哪兩個國家。

盧森堡成為繼義大利之後，第二個與中國簽訂「一帶一路」的歐洲國家。貝泰爾表示，盧方願支持歐中發展成戰略夥伴關係，共建「一帶一路」，願與中方深化互利合作。

▼李克強與貝泰爾在聊天，發改委副主任寧吉喆與盧森堡駐華大使俞博升在簽署備忘錄。（圖／中國政府網）

他提到，雙方在維護多邊主義上有共識，盧國願在這些共識的基礎上，與中方共同建造輝煌的經濟體。

貝泰爾在簽署備忘錄後發表電子郵件聲明，「簽署這項協議是對中盧關係及各方面研發、合作的新步驟，無論在經濟、商業、學術還是文化方面。」

據歐盟統計局數據，盧森堡與中國2018年的雙邊貨物進出口額為7.5億美元（約新台幣232億元），年增30.6％；盧森堡對中國出口額2.5億美元（約新台幣77億元），年增9.7％，佔年度出口總額1.5％；盧森堡進口中國貨品5億美元（約新台幣155億元），年增44％，佔年度進口總額2.1％；盧森堡對中國的貿易逆差為2.6億美元（約新台幣78億元），年增105.2％。