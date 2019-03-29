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LINE來電能換鈴聲！LINE MUSIC將登台　3大亮點一次看

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▲▼LINE來電能換專屬鈴聲！「LINE MUSIC」推音樂串流服務…聊天室還有這功能。（圖／翻攝自LINE）

▲LINE MUSIC官方帳號已累積超過161萬粉絲，並在主頁提供最新音樂資訊。（圖／翻攝自LINE）

生活中心／綜合報導

LINE不再只是僅能分享音樂連結的社群軟體，將來更可以直接在LINE上聽音樂、更改來電鈴聲、隨時在個人主頁用喜歡的音樂表達自己的心情，更可以設定聊天室的背景音樂。台灣LINE MUSIC官方帳號已於2018年12月上線，截至29日，已有超過161萬的紛絲加入成為好友。

LINE台灣28日在「LINE CONVERGE 2019」活動中宣布，旗下串流音樂服務「LINE MUSIC」將在第二季末正式在台上線，如同過去盛行的「來電答鈴」，用戶可以依據喜好下載LINE音樂鈴聲，享有LINE來電時與眾不同的專屬音樂。

►►►LINE擴大OTT在台服務　再推LINE TV自製劇、引進LINE MUSIC

除了專屬來電鈴聲，用戶也可以使用喜歡的音樂，即時在個人主頁的動態分享當下心情，而且能夠隨時更換，就像更換大頭貼、個人主頁封面照片或動態消息般，能隨心所欲。另外還可以直接在聊天室和好友分享一段喜歡的歌曲，若該首歌成了兩人都非常喜歡，或共同的重要回憶，還可以把該歌曲設定成聊天室的背景音樂。

▼LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼LINE來電能換專屬鈴聲！「LINE MUSIC」推音樂串流服務…聊天室還有這功能。（圖／翻攝自LINE）

▲日本LINE MUSIC服務已相當成熟。（圖／翻攝自日本LINE MUSIC官網）

LINE強調，「LINE MUSIC」不只是音樂串流服務，還會是一個提供多元音樂體驗的平台。在服務上線之前，用戶可以加入LINE NUSIC，透過官方帳號獲得最新的音樂情報、觀看音樂MV、音樂直播與藝人專訪直播。

其實「LINE MUSIC」音樂串流服務早在2015年5月就於日本上線，採用訂閱制付費的型態，讓用戶依照個人需求選擇適合的付費訂閱方案，如年繳型、月繳型；學生族、個人、家庭共享等方案。至於台灣版的「LINE MUSIC」如何收取費用，將在第二季末服務正式上線前說明。

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