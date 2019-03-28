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LINE擴大OTT在台服務　再推LINE TV自製劇、引進LINE MUSIC

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LINE CONVERGE記者會，用戶兌換贈品、LINE TV體驗區。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE TV今年第二季正式跨足電視機上盒。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今天（28日）在「LINE CONVERGE 2019」活動，宣布旗下串流音樂服務LINE MUSIC， 將在第二季末正式在台上線，同時加強LINE TV會員訂閱福利，並預告今年有2部自製劇《HIStory 3 圈套》和《靈異街11號》獨家播放，擴大OTT在台服務。

LINE台灣今天舉辦LINE CONVERGE 2019春季記者會，宣布LINE在2019年將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、 LINE MUSIC音樂會串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

LINE台灣董事總經理陳立人表示，不只是音樂串流服務，LINE MUSIC將是一個提供多元音樂體驗的平台，對喜愛音樂的用戶，可以享受豐富的正版音樂串流，並觀賞音樂會或藝人專訪直播，還可以下載LINE音樂鈴聲，在接到LINE的來電時有與眾不同的音樂響起。

此外，也可以透過所設定的音樂來傳遞目前的心情，像是可以經由聊天室分享一段喜歡的歌曲給好友，或在個人主頁裡用喜歡的音樂來代表當下的心情，隨時更換，如同更換個人圖片或狀態消息一樣。
 
陳立人表示，對音樂發行商來說，LINE MUSIC將成為一站式的音樂發布平台，可以透過LINE MUSIC，為消費者提供多樣化的音樂服務，並獲得版權收益。

同時，LINE MUSIC還結合官方帳號、社群直播、聊天室分享等多種音樂推廣方式，搭配LINE TODAY上的娛樂新聞、貼文串與用戶個人首頁上的個人音樂檔案等強大的社群傳播能力，讓發行商與音樂人對於新作品的推廣事半功倍。

▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE TV執行長劉于遜。（圖／記者林敬旻攝）

▲巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜。（圖／記者林敬旻攝）

至於去年底合併CHOCO TV改版上線的LINE TV，則由巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜分享整併後的平台營運現況，像是去年用戶在LINE TV上的收看時數，突破21億分鐘再創新高，並隨著內容型態的擴展，用戶也從年輕學生，到爸爸媽媽都成為主要收看族群。

劉于遜表示，2019年LINE TV將鎖定重度使用者，針對訂閱會員推出獨家內容，像是去年入圍金鐘獎的原創自製劇新一季《HIStory 3 圈套》即將在4月獨家播出，另一部《靈異街11號》也將在今年暑假推出。

同時，劉于遜宣布，為了讓會員可以更方便地收看，LINE TV預計在今年第二季與大型系統業者串接，正式跨足電視機上盒，讓會員可以輕鬆地透過家用電視觀看。

此外，LINE TV將開始舉辦獨家開放會員報名參加的粉絲活動，首場活動是一開放報名就立即秒殺的《EXO的爬梯子世界旅行第二季》慶功記者會，還將以戲劇IP製作周邊商品，搶攻粉絲商機。

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