大四實習生存下十萬！永慶房屋推月薪32K　無業績壓力的業務實習

▲德明科大老師(左2)來永慶房屋總部，訪視同學實習日常，開心合照。

圖、文／永慶房屋提供

大學生究竟該專心讀書，還是打工提早培養職能？

這是許多大學生心中的掙扎，根據yes123調查，高達78%的大學生在寒暑假有打工計劃，投入餐飲業工讀賺生活費的學生佔半數以上，甚至有半數的大學生希望兼職兩份工作。永慶房屋理解有些學生在經濟上有壓力，有些學生想早點進入職場，發掘自己的潛能，特別推出「菁英實習計劃-助理經紀人」實習職缺，彈性工作8小時，享32K高薪，在無業務壓力下培養職能，為未來打下堅實基礎。

找對實習，讓我體會什麼叫贏在起跑點！

目前就讀德明科大大四的楊紹傑，是永慶房屋的助理經紀人，他表示：「同學打工幾乎都在餐飲業，我也以為這就是我學生時期唯一能打工的行業，端盤子、結帳、文書處理或靠勞力操工時，賺時薪大約140~150元；直到大四有必修實習學分，我開始思考自己一直想嘗試業務性質的工作，也不知道哪來的膽子，我問班導說：『我想實習跟業務相關的工作』這句話竟為我的大四生活開啟無設限的未來！」

請繼續往下閱讀...

▲大四生楊紹傑加入永慶房屋「菁英實習計劃」，擔任助理經紀人，實習4個月，存下十萬旅遊基金。

「在成為永慶助理經紀人前，我沒想過能遇到『錢多、事少、離家近』的工作，重要的是，在這裡可以有更寬廣的視野，窺見我未來的預想藍圖。」這是楊紹傑加入菁英實習計劃最大的感觸，在離家車程不到十分鐘的永慶門市實習，有專屬的學長姊帶著見習，從「做中學」提升經驗值、準時工作八小時下班，讓還是學生身份的楊紹傑，完全不影響在學期間的課業準備。

楊紹傑說：「實習期間反而激勵我，要更專注在課業的學習，以前上課，覺得知識只是紙上談兵、文字論述，開始實習後，發現過去所學的知識都是未來職場的本錢，甚至是同學們興趣缺缺的專業證照考試，其實都是為自己加值、加薪的關鍵之一；我在實習期間沒有業績壓力，不用委託接案、不用帶客戶看屋、不用拋頭露面在路上派DM。從旁見習業務服務流程、累積事業職能，還能賺到比一般打工薪水很難達到的32K，原來，選對實習工作，就能贏在起跑點。」

▲楊紹傑(右)在永慶門市實習，有學長帶著開發客戶，從「做中學」提升業務經驗值。

問到實習期間存下的薪水該怎麼運用，他開心地說：「這幾個月的實習，我已經存下6位數的存款，畢業後想到歐美旅遊，用這筆實習薪水開拓我的國際視野，當完兵後，希望有機會轉正職，向學長看齊，賺進人生第一桶金。」

永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「永慶房屋推出菁英實習計劃，徵助理經紀人職缺，陸續接到多間大學系所來電，甚至家長、同學都主動來電報名實習，助理經紀人是認識房仲業務最佳的管道，不僅在校生，我們也歡迎剛畢業，有意願從事業務工作的社會新鮮人，在沒有業績壓力下，給自己一個體驗業務工作的機會。

▲永慶房屋推出「菁英實習計劃-助理經紀人」，歡迎有意願從事業務工作者，在沒有業績壓力下，體驗業務工作的機會。

延伸閱讀：

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密 永慶房屋的幸福職場

求職也有主題曲！ 永慶房屋「趕面試」神曲創百萬點閱

我要參加面試！

永慶攜手社畜時代 《女人要的安全感》大公開