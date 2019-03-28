　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐榛蔚「兩個太太三個小山」口號拚觀光　網罵：Low又粗鄙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲花蓮縣長徐榛蔚上任後力拼觀光，以來花蓮享受花蓮兩個太太（指太平洋、太魯閣）、三個小山（指美崙山、林田山、金針山）的生活，吸引國內外觀光客，引發部分人士負面批評。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚上任後力拼觀光，以來花蓮享受花蓮兩個太太（指太平洋、太魯閣）、三個小山（指美崙山、林田山、金針山）的生活，吸引國內外觀光客，引發部分人士負面批評。（圖／太魯閣國家公園，記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自縣長徐榛蔚上任以來，力拼觀光，在各種活動場合並以花蓮「兩個太太、三個小山」為口號，諧音及意向朗朗上口又好記，卻也引來部分人士負面批評，花蓮縣議員楊華美認為，語彙戲謔而空洞，欠缺國際視野，充滿對女性的不尊重。

花蓮縣長徐榛蔚上任後，積極推動花蓮觀光，出席各大活動場合均公開說：「歡迎外縣市好朋友來到花蓮大口呼吸新鮮空氣、享受花蓮兩個太太（指太平洋、太魯閣）、三個小山（指美崙山、林田山、金針山）的生活。」

戲謔的口號雖然有趣好記，卻招致花蓮部分民眾的反感及批評，網友表達不滿近來在臉書社群反映：「粗鄙、很俗又low，有矮化女人的感覺」、「不雅」、「噁心、低級、不倫不類」、「好難聽」、「反對、毫無創意，敢拿薪水，就要動腦」、「那是站在取悅男性角度的說法，自嗨罷了」等等。

▲花蓮縣長徐榛蔚上任後力拼觀光，以來花蓮享受花蓮兩個太太（指太平洋、太魯閣）、三個小山（指美崙山、林田山、金針山）的生活，吸引國內外觀光客，引發部分人士負面批評。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮縣議員楊華美認為「二個太太三個小山」語彙戲謔而空洞，欠缺國際視野，充滿對女性的不尊重。（圖為花蓮美崙山步道）

花蓮縣議員楊華美表示，這不是只是一個用詞夠不夠高雅的問題。在目前台灣異性戀的婚姻關係中，有兩個太太、或是有小三的出現，是被視為不正當甚至是民法所不見容的。其中所涉及女性的容忍求全、或是被社會辱罵為壞女人的意涵，是對男人出軌的視而不見，忽略男性應當在關係中所承擔的責任。提出這種扭曲的親密關係中的女性角色，作為淺顯易懂、便於記憶的行銷手段，看似風趣無傷，但卻是披著羊皮的狼，合理了女性在變調關係中不對等的承擔，是對於在現實生活裡，陷入糾葛關係中女性處境的消費。

婦女權益促進發展基金會研究員陳羿谷指出，有形或無形文化的推廣，仍然要回到人權、性別平等、永續發展等價值，方能有助於增強社會對話、凝聚力與國際觀，對於外來遊客形成長遠的吸引力；另外，用語雖可增加話題性，但卻因性別歧視的誤導並失焦，反而無法直接而快速連結花蓮的優美風景，削弱推動觀光的主要目的；再説旅遊、文化產業的消費者與經營者並非只有男性，女性對於推動經濟發展的貢獻與消費力亦不容小覷，創造尊重包容、性別友善氛圍的環境，將更有利於提升遊憩品質、增進造訪花蓮的意願。

ET快訊
禁賽風波延燒！前奧運國手、桃園體育局長莊佳佳也被禁賽
韓粉硬槓台大生「不管在學或畢業」　全部拒+再封鎖：不准喜韓
路人闖台鐵中壢＝內壢平交道　遭莒光號衝撞成屍塊

關鍵字：兩個太太,三個小山,口號,拼光觀,惹議,臉書社群,不滿,戲謔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

影／早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

影／台鐵持刀男臉書異常發文　高中同學23日就投訴：警說無法執行

專訪／成為頂尖才能實現夢想！林威任磨刀8年創「有溫度的私廚」

告輸三立　陳佩琪考量4點：不以目前條件提出二審上訴

徐榛蔚「兩個太太三個小山」口號拚觀光　網罵：Low又粗鄙

中天電視遭罰100萬！　韓國瑜批：NCC是「差別待遇」

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

專訪／成為頂尖才能實現夢想！林威任磨刀8年創「有溫度的私廚」

告輸三立　陳佩琪考量4點：不以目前條件提出二審上訴

徐榛蔚「兩個太太三個小山」口號拚觀光　網罵：Low又粗鄙

中天電視遭罰100萬！　韓國瑜批：NCC是「差別待遇」

韓國瑜「雙眼通紅」辦公　進議會報告訪陸行「沒問題」

「兒少法」修法明拚三讀　建置資訊系統防狼師、惡保母

六都民調排第2　侯友宜：會改進來讓市民更有感

兩岸協議監督機制送審　陳明通：主權國家地位不得談判

「我是賣菜郎不是小紅帽」　韓國瑜：未來繼續開大門

NCC重罰中天100萬　政院發言人Kolas嘆新聞已死：台灣已經輸了

禁賽連環爆！亞運金牌黃韻文也被禁賽

BTOB鄭鎰勳拍婚紗！自彈自唱甜看她　粉絲羨慕：好美～

專訪／成為頂尖才能實現夢想！林威任磨刀8年創「有溫度的私廚」

「我被狗反鎖車外！」阿嬤拍照到群組求救　巴哥淡定臉笑瘋全家

《昆特牌》將有手遊版　官方：iOS會先出

中職／頂上蔣智賢　楊晉豪冬盟歷練進步多

不斷更新／奧斯丁掉2分、統一跑壘瑕疵得分不算　首局富邦2：0領先

背心男木棒追打　「最美魚販」經紀人遭毆20秒畫面曝光

每天吃2粒500mg維他命C　血糖降36%還能減少飆升

專訪／警察血腥鎮壓…打完才發現是爸爸！導演曝光「雨傘運動真實慘況」

政治熱門新聞

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起..

全面封殺！韓粉硬槓台大學生

晚上老子開直播罵　韓國瑜回擊陳..

議員要韓做報告　議長許崑源不准

學姐側身照曝光　網驚撞臉八點檔..

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3..

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

台獨青年機場嗆聲　韓粉克制：我..

韓國瑜安慰被罰媒體：我回去也要..

政院拍板：「初犯害命」情節重大..

陳致中告外患罪　韓國瑜隔海怒了

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

韓粉聚集機場迎接韓國瑜　齊喊：..

更多熱門

相關新聞

政治論述　還不快想清楚（下）

競選口號當然不構成政治論述的全部，但卻絕對能夠提綱挈領、畫龍點睛而先聲奪人；它必須展現出政治論述的精神和意志。

影／貨車一路向左　摩擦分隔島百尺

蔡英文挺劉櫂豪發言　台東網友憤慨

佛州男2度精液加水報復女同事！

陳正育自製邱太三下台旗子遊街

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

史上最難撩星座女Top 5 ！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面