徐榛蔚「兩個太太三個小山」口號拚觀光　網罵：Low又粗鄙

▲花蓮縣長徐榛蔚上任後力拼觀光，以來花蓮享受花蓮兩個太太（指太平洋、太魯閣）、三個小山（指美崙山、林田山、金針山）的生活，吸引國內外觀光客，引發部分人士負面批評。（圖／太魯閣國家公園，記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自縣長徐榛蔚上任以來，力拼觀光，在各種活動場合並以花蓮「兩個太太、三個小山」為口號，諧音及意向朗朗上口又好記，卻也引來部分人士負面批評，花蓮縣議員楊華美認為，語彙戲謔而空洞，欠缺國際視野，充滿對女性的不尊重。

花蓮縣長徐榛蔚上任後，積極推動花蓮觀光，出席各大活動場合均公開說：「歡迎外縣市好朋友來到花蓮大口呼吸新鮮空氣、享受花蓮兩個太太（指太平洋、太魯閣）、三個小山（指美崙山、林田山、金針山）的生活。」

戲謔的口號雖然有趣好記，卻招致花蓮部分民眾的反感及批評，網友表達不滿近來在臉書社群反映：「粗鄙、很俗又low，有矮化女人的感覺」、「不雅」、「噁心、低級、不倫不類」、「好難聽」、「反對、毫無創意，敢拿薪水，就要動腦」、「那是站在取悅男性角度的說法，自嗨罷了」等等。

▲花蓮縣議員楊華美認為「二個太太三個小山」語彙戲謔而空洞，欠缺國際視野，充滿對女性的不尊重。（圖為花蓮美崙山步道）

花蓮縣議員楊華美表示，這不是只是一個用詞夠不夠高雅的問題。在目前台灣異性戀的婚姻關係中，有兩個太太、或是有小三的出現，是被視為不正當甚至是民法所不見容的。其中所涉及女性的容忍求全、或是被社會辱罵為壞女人的意涵，是對男人出軌的視而不見，忽略男性應當在關係中所承擔的責任。提出這種扭曲的親密關係中的女性角色，作為淺顯易懂、便於記憶的行銷手段，看似風趣無傷，但卻是披著羊皮的狼，合理了女性在變調關係中不對等的承擔，是對於在現實生活裡，陷入糾葛關係中女性處境的消費。

婦女權益促進發展基金會研究員陳羿谷指出，有形或無形文化的推廣，仍然要回到人權、性別平等、永續發展等價值，方能有助於增強社會對話、凝聚力與國際觀，對於外來遊客形成長遠的吸引力；另外，用語雖可增加話題性，但卻因性別歧視的誤導並失焦，反而無法直接而快速連結花蓮的優美風景，削弱推動觀光的主要目的；再説旅遊、文化產業的消費者與經營者並非只有男性，女性對於推動經濟發展的貢獻與消費力亦不容小覷，創造尊重包容、性別友善氛圍的環境，將更有利於提升遊憩品質、增進造訪花蓮的意願。