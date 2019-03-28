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超狂！即日起高鐵可用「臉書Messenger」購票　出張嘴就能訂位

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▲台灣高鐵,高鐵,台中站（圖／記者季相儒攝）

▲台灣高鐵公司即日起推出「Messenger智慧購票」服務。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

為提供旅客更加多元、友善的購票服務，台灣高鐵公司今（28）日宣布，領先國內大眾運輸業者，首度在Facebook Messenger推出「Messenger智慧購票」服務，旅客只要透過Messenger即時通訊軟體及手機的語音或文字輸入，在輕鬆對話之間，即可完成車票預訂，還能查詢訂位紀錄、詢問票務問題，隨時隨地為您服務，宛如您的隨身訂位助理。

高鐵公司提醒，「Messenger智慧購票」服務可預訂之車次，最遲至乘車當日發車前1小時為止；旅客使用台灣高鐵「Messenger智慧購票」服務時，請先登入Facebook帳號，於Messenger搜尋「台灣高鐵」後開啟對話視窗，即可直接以語音或文字輸入訂位需求，系統會逐步引導旅客查詢車次、完成訂位，並透過「T Express」行動購票App同時完成付款、取票。高鐵公司未來仍將積極運用智慧科技，精進服務品質，以提供旅客更加便利的購票及資訊服務。

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▲▼台灣高鐵「Messenger智慧購票」服務其他功能示範。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲▼「Messenger智慧購票」服務及其示範。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲▼台灣高鐵「Messenger智慧購票」服務其他功能示範。（圖／台灣高鐵公司提供）

「Messenger智慧購票」服務除提供訂位功能外，旅客如有票務問題，也能直接透過語音或文字詢問，獲得線上即時解答。現階段「Messenger智慧購票」僅提供常見票務問題之回覆，旅客如有其他問題，敬請洽詢台灣高鐵客服專線或企業網站「聯絡我們」網頁。

高鐵公司說明，營運邁入第13年，初期僅提供車站窗口及自動售票機售票，隨著高鐵公司持續運用智慧運輸科技，陸續推出網路訂位系統、便利商店、「T Express」行動購票App等購、取票方式，致力提供旅客更便利的票務服務。台灣高鐵「Messenger智慧購票」服務是國內大眾運輸業者首次在即時通訊平台推出訂位服務的創舉，也是高鐵公司的嶄新嘗試，希望帶給旅客更貼近民眾生活型態的購票選擇。

高鐵公司承諾，未來將持續強化服務內容，以追求不斷創新自我期許，實現成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

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關鍵字：高鐵,臉書Messenger,Messenger智慧購票,訂票,購票,語音訂票

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