抓到了！帶狗獵殺水鹿　嫌犯辯：牠死了剁成4塊丟垃圾車

▲社頭鄉十八彎古道有野鹿遭到獵殺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉十八彎古道近年有鹿群出沒，26日傳出有鹿遭受到獵殺並拖行到出口，沿路血跡斑斑，讓許多人覺得生態被破壞一定要揪出殺鹿人，28日田中警方調閱路口監視器抓到獵鹿人，他是一名住在田中的63歲陳姓男子，他帶了多隻獵犬入山訓練，但矢口否認是去獵鹿。

▲彰化縣八卦山經常可見到鹿出沒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳男向朝興派出所警方供稱，在25日凌晨1時許，帶了多隻獵犬上山要去訓練，在古道上正好看到有隻鹿受重傷死掉，於是就將該頭死鹿帶回家，用菜刀將鹿屍分解成4塊，裝在塑膠袋中，已經丟在垃圾車載走了，警方仍會同農業處依照違反動物保育法將開罰。

▲社頭十八彎古道有野鹿遭到獵殺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

26日有網友在臉書「社頭人俱樂部」，指出最近十八彎古道到處可見鮮紅的血跡，在棧道及石縫中清晰可見。清山岩寺管理委員會總幹事陳慶福趕到現場察看，在古道發現不少脫落的鹿毛，確認是水鹿遭獵殺。

▲社頭十八彎古道有野鹿遭到獵殺，石頭上還可見到鹿毛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

關心八卦山脈生態的網友「喜來登」，上傳2月1日在十八彎古道拍攝的1隻水鹿影片，他說，希望不是那隻可愛的水鹿遭獵殺。網友們也相當關心野鹿的生態，要為政者一定要拿出魄力對獵殺者懲處，還給十八彎古道一個清淨的登山去處。

▲社頭十八彎古道有野鹿遭到獵殺，棧道上還可見到斑斑血跡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方說，水鹿棲息於中、高海拔地區，縣內目前未勘查到野生水鹿族群，研判目前發現的都是人工繁殖個體或棄養動物，不過虐殺非野生動物，仍可依違法動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾不要觸法。

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