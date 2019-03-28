南寶樹脂捐贈健身器材　助伊甸身障青年健康樂活

▲南寶樹脂捐贈運動器材，助伊甸身障青年培養良好運動習慣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南知名企業南寶樹脂化學工廠，捐贈一批健身器材，支持伊甸基金會「身障青年體適能運動計畫」，為此伊甸社工，更連結職能治療師，幫身障青年規劃個人的運動計畫表，雙管齊下一起來改善學員們的身體狀況。

「老師，我要幫忙分角板!」每一次進行代工作業時，都能看到阿傑熱情主動地協助老師，並把工作分配給同學。今年剛滿20歲的蘇宏傑，領有中度智能障礙手冊，是伊甸基金會蒲公英日間作業設施的小班長，只要是老師交辦的任務，阿傑都會全力以赴，但熱心認真的阿傑也有令人頭痛的地方，喜歡喝含糖飲料，加上易胖體質的他，年紀輕輕就有體重過重及血壓高的問題，為了協助阿傑及其他學員擁有運動的好習慣，甸基金會推動「身障青年體適能運動計畫」。



對一般身心障礙者而言，他們經常因為運動量不足導致肥胖，進而引發慢性疾病，伊甸基金會社區日間作業設施，除了提供身心障礙者作業活動的陶冶外，專業團隊也支持身心障礙者們透過營養的飲食、適當的運動，維持自己的身心健康。現在的阿傑每周都會依照運動計畫表，一邊聽音樂一邊運動，運動健身對他來說一點都不無聊，反而是超級有趣的事情。

南寶樹脂化學工廠洪仲原總經理表示，企業是社會的一份子，透過參與公益、關懷弱勢是南寶樹脂的目標及責任，希望每一位身障青年可以透過健身車、跑步機，養成運動的好習慣，擁有健康身體才能快樂生活，邁向獨立自主的人生。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，為讓社區裡的身心障礙者可以走出家庭，進入社區，伊甸基金會除聯結社區資源，提供代工、農作、園藝組盆等多樣化的作業活動，協助他們培養良好的工作態度外，更規畫各種文康休閒、社區適應活動，使身心障礙者能在社區中活得更快樂、更健康。目前伊甸基金會在台南市佳里區、新營區、北區、南區皆設有小作所，就近提供社區身心障礙者在地化的服務。