每胎3萬！彰化催生4年燒16億　家長錢領了「上學就遷走」

▲彰化縣政府祭出新生兒每胎3萬元補助，實施5年前4年已燒掉縣庫16億元。

圖文／鏡週刊

台灣面臨少子化問題，彰化縣政府祭出新生兒每胎3萬元補助，實施5年前4年已燒掉縣庫16億元，但不少家長領了補助，到了要上學的年紀，就讓孩子遷移到外縣市居住就學。

據《自由時報》報導，彰化縣政府祭出新生兒每胎3萬元補助，實施5年前4年已經花掉縣庫16億元。然而砸大錢結果是3歲到4歲的幼兒人數，比0歲到1歲嬰兒少超過1成，原來是不少家長領了補助，到了幼兒要上學的年紀，就讓小朋友遷移到外縣市居住就學。

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報導稱，根據彰化縣府民政處人口統計資料顯示，2015年12月0歲到1歲幼兒1,2529人，到了2018年12月變成3歲到4歲時，只剩1,1022人，少了1,507人，幅度約12％，當中除了極少數因疾病或意外等死亡因素，絕大多數戶籍都遷徙外地。

此政策由前縣長魏明谷任期推動，他說，政策刺激生育是有幫助的，若依鼓勵生育、增加全國新生兒人口的立場，就不要計較這個孩子是否留在彰化，政策若能由中央實施，刺激生育的效益會更明顯。



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