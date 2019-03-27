「帝寶」豪奢公設曝光！富商兒媳開箱　咖啡驚人價格公開

▲美妝網紅沛莉Peri近日開箱公布帝寶內部，豪奢裝潢有如飯店。（翻攝自Youtube，下同）

圖文／鏡週刊

知名豪宅帝寶一直是台灣房地產矚目焦點，其內部裝潢由於政商名流隱私問題，難以窺探，美妝網紅沛莉Peri近日開箱公布帝寶內部，不僅裝潢豪奢、具備各項休閒娛樂系統，其中咖啡廳的「破盤價」也令人傻眼，外頭售價破百的哈根達斯迷你杯，竟然只賣75元，讓網友大呼佛心。

美妝網紅沛莉擁有51萬訂閱數，以仿妝起家，近年拍攝影片範圍擴大，除美妝穿搭，還有拍攝寵物、飲食及理財觀念分享，最近她拍攝的帝寶開箱影片，不僅公開帝寶內部實況，同時也讓人發現一些意外的事實。

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▲ 豪宅帝寶外部噴水池及庭園。

▲ 內部挑高、裝潢豪華。

▲ 豪宅內有多項娛樂休閒設施。

▲ 頂樓設置觀賞台，可用望遠鏡看風景。

沛莉的公公為台灣造船老董陶君亮，豪宅為公公所有，沛莉影片開頭先是介紹帝寶庭園，接著才介紹大門等內部裝潢。帝寶內部採挑高設計，就連公廁都掛有畫作，瀰漫藝術氣息，娛樂休閒設施除2座泳池、健身房、各項球類運動場，頂樓還有空中賞景台，可透過裝設的望遠鏡看風景。

令人意外的是，帝寶內附設咖啡廳相當平價，甚至比外面便宜，或許是需要繳交高額管理費緣故，咖啡從一杯20元起跳，一杯果汁價格大多落在30至40元，外頭賣的牛肉麵僅要80元、燙青菜則是賣30元。

▲ 帝寶內的餐飲價格實惠，一杯咖啡從20元起跳。

▲ 外頭賣的迷你杯冰淇淋要價百元，帝寶只賣70元。

▲沛莉拍影片希望引發更多人注意理財，一起入住帝寶當鄰居。

沛莉表示，這影片是想告訴粉絲不需要為了「想變有錢」這種念頭而羞愧，因為「要先愛錢，錢才會愛你」。她也希望網友們會為此影片而燃起鬥志，未來一起搬進帝寶當鄰居。



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